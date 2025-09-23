सीहोर जिला मुख्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा 22 से 26 सितंबर तक राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. इस प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल कुश्ती और शतरंज के करीब 900 खिलाड़ी प्रदेश के 10 संभागों से भाग ले रहे हैं. सोमवार को इसका शुभारंभ किया गया. हालांकि शुरुआत के साथ ही यह प्रतियोगिता विवादों में घिर गई है.

प्रतिभागियों के लिए की गई व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं. बताया जा रहा है कि हॉस्टल में एक-एक कमरे में 10 से 15 बच्चों को ठहराया गया है. इससे न केवल प्रतिभागियों को असुविधा हो रही है, बल्कि पहले से हॉस्टल में रह रहे बच्चों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है. मानव अधिकार आयोग के नियमों की अनदेखी करते हुए खिलाड़ियों को ठूंस-ठूंसकर रखने की आलोचना हो रही है.

विवादों में टेंट और लाइट की टेंडर प्रक्रिया

सबसे बड़ा विवाद टेंट और लाइट की टेंडर प्रक्रिया को लेकर है. मध्यप्रदेश टेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने टेंडर प्रक्रिया को एकतरफा बनाकर केवल एक ही फर्म को फायदा पहुंचाया. एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से साईंनाथ नामक फर्म को ही काम दिया जा रहा है.

वार्षिक टर्नओवर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य- वरुण गौर

जिला अध्यक्ष वरुण गौर और प्रदेश सचिव रवि ठकराल ने बताया कि शिक्षा विभाग ने इस बार भी शर्तें ऐसी रखीं कि छोटे और स्थानीय टेंट संचालक बाहर हो गए. टेंडर में 50 लाख से 1 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्नओवर और कर्मकार मंडल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया, जबकि इन शर्तों की आवश्यकता नहीं थी. एसोसिएशन का कहना है कि कम दर पर टेंडर डालने वालों को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया और महंगी दर देने वाली फर्म को ठेका दिया गया.

जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपों को किया खारिज

वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह नियम अनुसार होती है और यह ऑनलाइन रहती है, जिसमें कोई भी फर्म भाग ले सकती है.

खिलाड़ियों के भविष्य पर असर

खेल प्रतियोगिता का मकसद बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाना है, लेकिन व्यवस्थागत खामियां और टेंडर विवाद ने आयोजन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों में भी नाराजगी है कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता में बुनियादी सुविधाओं की कमी आखिर क्यों है.