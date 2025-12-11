आंध्र प्रदेश में 'अटल ज्योति संदेश यात्रा' में हुए शामिल हुए CM मोहन यादव, 25 दिसंबर को समापन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. वे हिमालय के समान विराट व्यक्तित्व के धनी थे. पूरी दुनिया में उनका एक अलग ही सम्मान है. वे भाषा से, भाषण से और व्यक्तित्व से गंगा-यमुना की तरह पवित्र थे. आज आंध्र प्रदेश में उनके जन्म शताब्दी वर्ष में 15 दिवसीय अटल ज्योति संदेश यात्रा की शुरुआत हुई है. यह यात्रा आंध्र प्रदेश के 20 जिलों तक पहुंचेगी और 25 दिसंबर को स्व. वाजपेयी की जयंती के अवसर पर यात्रा का समापन होगा.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आंध्र प्रदेश के सत्य साईं जिले के धर्मावरम में स्व. वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है. स्व. वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1923 को ग्वालियर के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ. उन्होंने देश-दुनिया में अपनी प्रतिभा के बल पर नाम कमाया. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ वाजपेयी के घनिष्ठ संबंध रहे. उनके कार्यकाल में ही नायडू एनडीए के प्रेसिडेंट बने थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को धर्मावरम में अटल ज्योति संदेश यात्रा में सहभागिता की एवं स्व. वाजपेयी की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया.

' कारगिल में पाकिस्तान को सिखाया सबक '

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अटल जी ने लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनकर देश की जनता की सेवा की. पोखरण में परमाणु परीक्षण किया. कारगिल में पाकिस्तान को सबक सिखाया. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सौगात दी. आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. वाजपेयी के बताए मार्ग पर देश की सरकार चल रही है. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नायडू की दोस्ती पक्की है. चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री हैं. वे आंध्र प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश भी विकास के पथ पर अग्रसर है. एनडीए ने भगवान श्रीकृष्ण के वंशज को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी है. आंध्र प्रदेश में नायडू ने सत्या को आगे बढ़ाया है. यही सबका साथ-सबका विकास का संकल्प है. जनता के चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश दो बिछड़े भाइयों के समान हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज, सागर माला, भारत माला, स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया जैसी योजनाएं दी हैं. आज हम प्रधानमंत्री मोदी और नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश और देश को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आंध्र प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष टीवीएन माधव को अटल ज्योति संदेश यात्रा के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि अटल ज्योति संदेश यात्रा से आंध्र प्रदेश की जनता को स्व. वाजपेयी के जीवन के विविध पहलुओं से परिचित होने का अवसर मिलेगा. पूर्व प्रधानमंत्री स्व. वाजपेयी कहते थे कि अपना हृदय विशाल बनाओ. सबके साथ, सबके लिए काम और विकास करो. स्व. वाजपेयी की पंक्तियां याद आती हैं- छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता. कार्यक्रम में विधायक मधुसूदन रेड्डी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित थे.