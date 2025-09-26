मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का कोई नुकसान नहीं होने देगी और हर हाल में उनकी भरपाई करेगी. उन्होंने MSP (Minimum Support Price) का जिक्र करते हुए किसानों को भावांतर राशि सीधे उनके खाते में देने की बात कही है.

सरकार से अपने नुकसान लेने के किसानों को क्या करना होगा, मुख्यमंत्री ने ये भी बताया. उन्होंने कहा कि किसान पहले पंजीयन करवा लें, ताकि भावांतर योजना का लाभ उन्हें आसानी से मिल सके. पंजीकृत किसान यदि मंडियों में अपनी फसल MSP से कम कीमत पर बेचते हैं, तो अंतर की राशि सरकार सीधे उनके खाते में जमा करेगी.

सोयाबीन किसानों के लिए राहत

सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए विशेष राहत देने की घोषणा की है. एएनआई के अनुसार, मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने MSP सुनिश्चित किया है और इसके क्रियान्वयन में कोई ढिलाई नहीं होगी. किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत न हो इसके लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी. यह कदम आगामी त्योहारों के समय किसानों को आर्थिक मजबूती देने में सहायक होगा.

त्योहारों पर शुभकामनाएं और योजनाओं की रूपरेखा

मुख्यमंत्री ने दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी है. भावांतर योजना के जरिए किसानों को नुकसान की पूरी भरपाई होगी और पैसा सीधे खातों में जाएगा. इससे किसानों को मंडियों में बेहतर भाव मिलने के साथ-साथ अतिरिक्त राशि के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. सरकार ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में किसानों के लिए और योजनाएं लाई जाएंगी.