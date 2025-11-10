हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशBihar Election 2025: 'देश के दुश्मनों के सुर में सुर मिलाती है कांग्रेस,' बिहार में गरजे सीएम डॉ. मोहन

Bihar Election 2025: 'देश के दुश्मनों के सुर में सुर मिलाती है कांग्रेस,' बिहार में गरजे सीएम डॉ. मोहन

बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का तूफानी प्रचार. राहुल गांधी और विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम मोहन यादव. कहा- 'जो भगवान राम का नहीं, वो किसी का नहीं.'

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 08:34 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 नवंबर को पूर्वी चंपारण जिले की ढाका-चिरैया-नरकटिया-मोतिहारी विधानसभाओं में जोरदार प्रचार किया. उन्होंने ढाका विधानसभा में रोड शो किया और जनता से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance-NDA) के पक्ष में मतदान की अपील की. 

इसके अलावा, उन्होंने कई जनसभाएं भी कीं. चुनाव प्रचार से पहले सीएम डॉ. यादव ने पुनौरा धाम, सीतामढ़ी पहुंचकर दर्शन किए. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जनता से कहा कि कांग्रेस और उसके साथी देश के दुश्मनों के सुर में सुर मिलाते हैं. उन्होंने देश में अशांति फैलाई और हिंदु-मुस्लिम दंगे कराए. सीएम डॉ. यादव ने जनता से कहा कि एनडीए सरकार ही जनकल्याण की भावना रखती है और वही जनता के सपनों को साकार कर सकती है. 

गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चिरैया विधानसभा में लालबाबू प्रसाद गुप्ता, ढाका विधानसभा में पवन जायसवाल, मोतिहारी विधानसभा में पवन कुमार और नरकटिया में विशाल साह के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील है. उन्होंने ढाका विधानसभा में कहा कि माताओं-बहनों की बड़ी संख्या और भाइयों का जोश आसमान फाड़कर आगे जा रहा है. आज दुनिया बदल रही है. भारत को कमजोर करने वाली सारी ताकतें एकजुट हो गई हैं. दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि विपक्ष के कांग्रेस के लोग भी इन्हीं ताकतों के सुर में बोलते हैं. ये देखकर-सुनकर बड़ा खराब लगता है. 

उन्होंने कहा कि बिहार वो बांका प्रदेश है, जिसकी संस्कृति सीता माता से संबंधित है. सीता मैया के माध्यम से भगवान राम का बिहार की धरती पर आना और बिहार के माध्यम से सीता मैया के भगवान राम के जीवन में प्रवेश करने से पुरुषार्थ का-पराक्रम का-राम राज्य का उदय हो जाता है. 

राम मंदिर के निर्माण में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी

सीएम डॉ. मोहन ने कहा कि कांग्रेस और उनके साथ वालों ने वर्षों तक भगवान राम के मामलों में विवाद की स्थिति पैदा की और हिंदू-मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास किया. जब भी भगवान राम का मसला आया, तब कांग्रेस और उनके साथियों ने एक के बाद एक दंगे कराते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समय बदला. भगवान राम के जन्म स्थान का मुद्दा उठाने वाले बंधु ने भी कहा था कि मैं मुकदमा भले ही लड़ रहा हूं, लेकिन उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा. और, मैं खुद राम मंदिर के भूमिपूजन में शामिल रहूंगा. इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ तब वह बंधु भी वहां था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां थे. 

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अगर उस मौके पर कोई नहीं था तो राहुल गांधी और उसके साथी नहीं थे. भगवान ही इनका भला करे. जो भगवान राम का नहीं, वो किसी का नहीं. पता नहीं ये कैसे लोग हैं. 

नादान है कांग्रेस और विपक्ष

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जब हम चुनाव में भगवान राम को याद करते हैं तो मोटी चमड़ी वाले कहते हैं कि उनकी बात क्यों कर रहे हो. अरे हम राम की बात नहीं करेंगे, तो क्या हराम की बात करेंगे. इनको कोई समझाए. इस राम और कृष्ण की धरती पर अगर राम की बात कहना अपराध है तो भी हम सौ बार बोलेंगे. इस देश का रोम-रोम राम राज्य के प्रति समर्पित है. दुनिया में जब कोई ये जाकर कहता है कि वह राम-कृष्ण की धरती से आया है, तो दुनिया समझ जाती है कि वह भारत से आया है. 

नादान कांग्रेस और उसके साथ वाले इसका मजाक बनाते हैं. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बाबा महाकाल लोक के बाद तस्वीर बदल गई है. धार्मिक पर्यटन जबरदस्त बढ़ा है. अयोध्या में राम मंदिर बनने से यूपी का माहौल बदल गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी-बनारस भी बदल गए हैं. इन स्थलों के बनने से सभी वर्गों को रोजगार मिला और उनके जीवन में बदलाव आया. ऐसे समय में सीता मैया का लोक बनने से बिहार का भी भला होगा. एक दिन मथुरा भी मुस्कुराएगा. 

बिहार में बहार है-एनडीए सरकार है

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के साथ बिहार के धार्मिक के केंद्रों पर काम हो रहा है. हमारे यहां माताओं-बहनों से ही संस्कृति जीवंत है. लेकिन, जब हम आपके खातों में दस हजार रुपये देते हैं तो कांग्रेस और उनके साथियों की छाती पर सांप लौट जाता है. वे हम पर रिश्वत देने का आरोप लगाते हैं. मैं कांग्रेसियों से कहता हूं कि तुमने तो बहनों को एक फूटी कौड़ी नहीं दी. हम तो दस हजार भी देंगे और दो लाख रुपये भी देंगे. माताओं-बहनों के लिए बनाई गई योजनाओं के तहत हर वर्ग का कल्याण करने के लिए हमारी एनडीए की सरकार आगे बढ़ रही है. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि जब भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था तक आया तो हर वर्ग का कल्याण होना चाहिए. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले किसानों को सम्मान निधि दी. 

खेत में किसान और सीमा पर जवान, हमारी सरकार दोनों का सम्मान करती है. एनडीए के प्रत्याशी आपके जांचे-परखे हैं. आप उन्हें बार-बार जिताएं. हमारे प्रत्याशी कीचड़ में कमल का फूल खिलाएंगे. कमल का मतलब होता है महालक्ष्मी, महालक्ष्मी का मतलब समृद्धि, समृद्धि का मतलब गरीब के घर में रोशनी. उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और यहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर एनडीए की सरकार जनकल्याण करेगी. बिहार में बहार है और एडीए सरकार है.

Published at : 10 Nov 2025 08:34 AM (IST)
Congress Mohan Yadav MP News Bihar Assembly Election 2025 BIHAR NEWS
