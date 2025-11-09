हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशबागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का पुतला फूंकने पर बवाल, भीम आर्मी और हिंदू संगठन आमने- सामने

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का पुतला फूंकने पर बवाल, भीम आर्मी और हिंदू संगठन आमने- सामने

MP News: मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ में धीरेंद्र शास्त्री का पुतला जलाने पर भीम आर्मी और हिंदू संगठनों में झड़प हुई। नारेबाजी पत्थरबाजी में बदली, पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Nov 2025 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे में शनिवार (8 नवंबर) को बागेश्वर धाम के प्रमुख पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का पुतला फूंकने को लेकर भारी बवाल हो गया. भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया.

दोनों पक्षों के बीच पहले नारेबाजी हुई, जो जल्द ही पत्थरबाजी में बदल गई. बेकाबू होती स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया गया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, ग्वालियर संभागीय अध्यक्ष केशव यादव के नेतृत्व में, अंबेडकर पार्क से एक रैली निकाल रहे थे. वे ग्वालियर चौराहे के पास पं. धीरेंद्र शास्त्री का पुतला दहन करना चाहते थे.

इसी दौरान, वहां पहले से मौजूद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया और जवाबी नारेबाजी करने लगे. हिंदू संगठनों ने भी विरोध स्वरूप दामोदर यादव का पुतला फूंका. पुलिस ने प्रारंभिक स्तर पर दोनों पक्षों को समझाकर शांत करने की कोशिश की.

थाने से लौटते वक्त बढ़ा तनाव

इसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता इंदरगढ़ थाने पहुंचे और धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू संगठनों ने उनके साथ जातिगत गालियां दीं और उनके कार्यक्रम में बाधा डाली.

आरोप है कि थाने से लौटते समय दोनों गुट एक बार फिर आमने-सामने आ गए और दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई.

पुलिस ने भांजी लाठियां

स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लाठीचार्ज किया और वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को खदेड़ा. इस भगदड़ और लाठीचार्ज के बीच तीन लोगों के घायल होने की सूचना है.

क्यों हो रहा था विरोध?

यह पूरा विवाद बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ‘सनातन एकता पदयात्रा’ को लेकर शुरू हुआ था. दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव ने हाल ही में इस यात्रा के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

यादव का आरोप है कि शास्त्री ने हरियाणा में उन्हें गालियां दीं और धमकाया था. इसी के विरोध में दामोदर यादव के भाई केशव यादव ने इंदरगढ़ में यह पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया था.

पुलिस का बयान

कस्बे में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. एसडीओपी (SDOP) अजय कुमार संदीप के अनुसार, पुलिस ने दोनों संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर लिया है और अतिरिक्त बल तैनात कर शांति व्यवस्था बनाए रखी है.

Input By : चंद्रकांत यादव
और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 05:43 PM (IST)
Tags :
MP News Dhirendra Shastri Indergarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
दिल्ली NCR
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
बॉलीवुड
'दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन राणे की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा
'दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:काफी लंबे टाइम बाद Chadda Express से Anushka का Bollywood में होगा Comeback #KFH
Bihar Election 2025: दूसरे दौर की लड़ाई में Rahul के हाइड्रोजन बम में कितना दम?
Bihar Election : महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी। NDA । Mahagathbandhan
Saru: Kahani Mein TWIST! Ved और Saru के रिश्ते में Anika ने चली नई चाल #sbs
Bihar Election 2025: 'बिहार चुनाव में PAK की एंट्री'- BJP नेता Ramesh Bidhuri का Rahul पर आरोप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
दिल्ली NCR
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
बॉलीवुड
'दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन राणे की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा
'दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
क्रिकेट
Fastest Fifty: टूट गया युवराज सिंह का रिकॉर्ड! इस भारतीय बल्लेबाज ने 11 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास
टूट गया युवराज सिंह का रिकॉर्ड! इस भारतीय बल्लेबाज ने 11 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास
हेल्थ
कुर्सी या खराब पोस्चर नहीं, मेंटल स्ट्रेस भी बन सकती है पीठ और कमर दर्द की वजह
कुर्सी या खराब पोस्चर नहीं, मेंटल स्ट्रेस भी बन सकती है पीठ और कमर दर्द की वजह
शिक्षा
Rajasthan Board Exams: अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget