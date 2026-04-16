छिंदवाड़ा में EOW का बड़ा छापा, PWD के रिटायर्ड SDO के पास मिली 5.47 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW), जबलपुर की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. लोक निर्माण विभाग (PWD) के सेवानिवृत्त एसडीओ (SDO) महेन्द्र नागवंशी के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने अचानक छापेमारी की है.

इस कार्रवाई में अब तक करीब 5.47 करोड़ रुपये की आय से अधिक (बेहिसाब) संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है.

तीन टीमों ने एक साथ दी दबिश

ईओडब्ल्यू, जबलपुर को शिकायत मिली थी कि सेतु निर्माण विभाग में पदस्थ रहे महेन्द्र नागवंशी ने अपनी नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है. शिकायत के सत्यापन के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. इसके बाद गुरुवार तड़के ईओडब्ल्यू की तीन अलग-अलग टीमों ने आरोपी के छिंदवाड़ा स्थित आदर्श नगर (परासिया रोड) आवास और ग्राम उसरिया स्थित 'नागदा इंडस्ट्रीज' (आटा मिल) पर एक साथ दबिश दी.

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करोड़ों की जमीन और आलीशान आटा मिल

सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच टीम के हाथ कई चौंकाने वाले दस्तावेज लगे हैं. अब तक की जांच में आरोपी के पास 25 एकड़ कृषि भूमि मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.76 करोड़ रुपये से अधिक है. इसके अलावा, ग्राम उसरिया में आरोपी द्वारा संचालित एक आलीशान आटा मिल भी मिली है, जिसकी कीमत लगभग 2.50 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

खजाने में क्या-क्या मिला?

जांच में नागवंशी और उनके परिजनों के नाम पर भारी निवेश के प्रमाण मिले हैं. अब तक ईओडब्ल्यू की टीम ने निम्नलिखित संपत्तियां और दस्तावेज बरामद किए हैं:

नगदी और जेवरात: घर से 91,500 रुपये कैश, 187 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी बरामद हुई है.

बैंक और निवेश: आरोपी और उसके परिवार के नाम पर कुल 21 बैंक खाते मिले हैं. इसके साथ ही 22 जीवन बीमा पॉलिसियों (LIC) में भारी निवेश के कागजात भी जब्त किए गए हैं.

वाहन: घर के परिसर में 3 फोर व्हीलर (कार) और 3 टू व्हीलर गाड़ियां खड़ी पाई गई हैं.

आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक, ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है. जब्त किए गए दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है. अधिकारियों को अंदेशा है कि जैसे-जैसे बैंक खातों और लॉकर की जांच होगी, बेहिसाब संपत्ति का यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है.

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