MP: BJP विधायक का छलका दर्द, 'कुछ साल पहले तक CM, आधी कैबिनेट हमारी होती थी, अब कुछ...'

मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर में एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज और यूजीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. दरअसल कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव ने कहा कि 'आज तमाम संगठनों का एक ही लक्ष्य रह गया है, ब्राह्मणों को मारो, उन्हें दबाओ और उन्हें हाशिए पर ले जाओ'. भार्गव ने अपने दर्द को खुलकर व्यक्त करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज आज सभी की आंखों में खटक रहा है, मगर अब समय आ गया है जब ब्राह्मण समाज को एकजुट होने की जरूरत है.

पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने यह भी कहा कि कुछ सालों पहले तक सीएम हमारे होते थे, अधिकारी हमारे होते थे और तो और आधी से ज्यादा कैबिनेट भी हमारी होती थी. मगर अब कुछ गिने-चुने ही लोग रह गए हैं. उन्होंने पूरे ब्राह्मण समाज से धर्म की रक्षा के लिए एक होने की पुकार लगाई. साथ ही चिंता जताई कि सारे नियम-कानून सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ ही क्यों बनाए जा रहे हैं?

‘विमोचन एवं मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह’ में भार्गव ने दिया बयान

यह मामले उस वक्त ओर गंभीर हो जाता है, जब इसे प्रदेश के अलग-अलग आईएएस अधिकारियों के बयान से जोड़कर देखा जाए. इसमें सबसे पहले आईएएस संतोष वर्मा का ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान सामने आया था. इसके बाद आईएएस नियाज खान ने भी ब्राह्मणों के समर्थन में सोशल मीडिया पर बयान दिया था और अब एक वरिष्ठ नेता का बयान. जो पूरे मामले को और भी संवेदनशील बनाता है.

बता दे कि, विधायक गोपाल भार्गव सागर शहर के रविंद्र भवन में रविवार (1 फरवरी 2026) को आयोजित ब्राह्मण समाज की पत्रिका ‘विमोचन एवं मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह’ में शामिल होने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने मंच से यह बयान दिया. उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.