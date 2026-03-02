अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है. इसके बाद देशभर के अंदर सभी मुस्लिमों समेत खासकर शिया समुदाय के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. अली खामेनेई की मौत के बाद हर तरफ लोग अमेरिका-इजराइल का जोरदार विरोध कर रहे हैं.

साथ ही भारत के अलग-अलग हिस्सों में पुरुष, महिलाएं, युवा और बच्चे-बच्चियां अली खामेनेई के समर्थन में सड़कों पर उतरकर कड़ी विरोध जता रहे हैं. इसी बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में शिया समुदाय के लोगों ने एक मस्जिद में शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

अमेरिका-इजराइल के खिलाफ जमकर लगाए नारे

इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने 'अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद' के साथ ही 'खामेनेई जिंदाबाद' के नारे लगाए. राजधानी के करोंद स्थित आले मोहम्मद शिया जामा मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद आयोजित इस शोक सभा में मौजूद लोगों को संबोधित किया गया.

इस बीच अली खामेनेई को याद करते हुए इमाम बानकर हुसैन ने कहा कि इस्लाम के लिए खामेनेई की 'शहादत' व योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि खामेनेई ने जिदंगी भर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, मजलूमों का साथ दिया और इस्लामी इंकलाब के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया.

अली खामेनेई की मौत पर क्या बोले इमाम?

बानकर हुसैन ने आगे कहा कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में रविवार (1मार्च) की सुबह खामेनेई की मौत हो गई. हुसैन ने कहा कि इतिहास गवाह है कि किसी व्यक्ति के जाने से कोई विचारधारा या आंदोलन समाप्त नहीं होता बल्कि वह नए सिरे से आगे बढ़ता है.

इमाम सैयद अजहर हुसैनी ने समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि खामेनेई ने कभी फिरके या मिल्लत के आधार पर भेदभाव नहीं किया और हमेशा अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई. मजलिस के बाद समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला और अमेरिका तथा इजराइल के खिलाफ जाकर नारेबाजी भी की.

बैतूल में भी आयोजित हुआ बड़ा शोक कार्यक्रम

इन सब घटनाओं के बीच, राज्य के बैतूल जिले में भी शिया समुदाय ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और खामेनेई के लिए गहरा शोक व्यक्त किया. इस अवसर पर इमाम सैयद सितवत ने समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल का यह हमला बुजदिली की मिसाल है.

उन्होंने कहा कि खामेनेई ने हमेशा अत्याचार और ज़ुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे बात गाजा की हो, सीरिया की या फिलिस्तीन की. उन्होंने कहा कि खामेनेई किसी बंकर में नहीं छिपे थे, बल्कि अपने दफ्तर में थे और हक की आवाज बुलंद करने वाले शख्स थे. उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता की 'शहादत' केवल एक देश नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ युद्ध है.