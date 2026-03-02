इंदौर महू मार्ग पर रविवार (01 मार्च) दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी. किशनगंज ब्रिज के पास हुए इस हादसे में कार ने एक के बाद एक पांच गाड़ियों को टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार बेहद तेज थी, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में चार लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाया गया.

गुस्साई भीड़ ने की कार के ड्राइवर की पिटाई

हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने कार के ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक महिला ड्राइवर पर चप्पल बरसाती हुई साफ नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर एक मेजर है. घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और इंदौर से महू की ओर जाने वाला यातायात कई घंटों तक बाधित रहा.

पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने कार चला रहे शख्स को हिरासत में ले लिया है. हालांकि, घायलों की ओर से फिलहाल कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस का कहना है कि वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. यह घटना किशनगंज ब्रिज के पास की बताई जा रही है.

इंदौर में पिछले महीने सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत

अभी हाल में पिछले महीने 9 जनवरी को इंदौर के रालामंडल में तेजाजी नगर बाईपास के पास भीषण सड़क हादसा हुआ था. कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई थी. इस हादसे में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी समेत तीन लोगों की जान चली गई थी. वहीं, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी.