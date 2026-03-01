हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशएमपी के किसानों के लिए हो सकती हैं कई बड़ी घोषणाएं, CM मोहन यादव करेंगे पहली कृषि कैबिनेट बैठक

एमपी के किसानों के लिए हो सकती हैं कई बड़ी घोषणाएं, CM मोहन यादव करेंगे पहली कृषि कैबिनेट बैठक

Mohan Yadav News: सीएम मोहन यादव की कृषि कैबिनेट की बैठक में निमाड़ और आसपास के 7 जिलों के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत बीजों की उपलब्धता और किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा होगी.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 01 Mar 2026 08:01 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक लेने जा रहे हैं. ये बैठक सोमवार (2 मार्च) को होगी. यह ‘किसान कल्याण वर्ष 2026’ के तहत आयोजित हो रही है, जिसके जरिए सरकार सीधे किसानों के बीच पहुंचकर बड़े और जमीनी फैसले लेने की तैयारी में है.

नागलवाड़ी का चयन यहां स्थित ऐतिहासिक भिलट देव मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए किया गया है. सरकार इस आयोजन को आस्था और कृषि विकास के संगम के रूप में प्रस्तुत कर रही है.

किसानों के लिए बड़े फैसलों की तैयारी

इस कृषि कैबिनेट में निमाड़ और आसपास के सात जिलों के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत बीजों की उपलब्धता और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा होगी. पशुपालकों को आधुनिक प्रशिक्षण के लिए ब्राजील भेजने की योजना पर भी विचार संभव है. साथ ही मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई जा सकती है.

इसके अलावा इस बैठक में तकनीकी सुधारों पर भी जोर दिया जाएगा. किसानों के खातों को समग्र आईडी से जोड़ने और मोबाइल के जरिए कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने जैसे डिजिटल फैसलों पर मुहर लग सकती है.

नागलवाड़ी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने की उम्मीद

नागलवाड़ी क्षेत्र टमाटर उत्पादन के लिए जाना जाता है. यहां का टमाटर देश-विदेश तक सप्लाई होता है. स्थानीय किसानों को उम्मीद है कि इस कृषि कैबिनेट में टमाटर केचप प्लांट या फूड प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे.

कृषि कैबिनेट बैठक को लेकर खास तैयारियां

बैठक के लिए तीन अलग-अलग पंडाल बनाए गए हैं. पहले पंडाल में खेती और जनजातीय संस्कृति की प्रदर्शनी लगाई जाएगी. दूसरे पंडाल को ग्रीन हाउस के रूप में विकसित किया गया है. तीसरे पंडाल में मुख्य कैबिनेट बैठक होगी. मीडिया के लिए अलग से मीडिया हाउस बनाया गया है, जहां से फैसलों की आधिकारिक जानकारी शेयर की जाएगी.

भगोरिया हाट में भी CM मोहन यादव होंगे शामिल

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जुलवानिया में आयोजित होने वाले भगोरिया हाट में भी शिरकत करेंगे. यहां वे आदिवासी संस्कृति से रूबरू होंगे. भोजन में उन्हें मक्के की रोटी और अंबाडी की भाजी जैसे पारंपरिक स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे.

और पढ़ें

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 08:01 PM (IST)
Tags :
Barwani MP News MOHAN YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
एमपी के किसानों के लिए हो सकती हैं कई बड़ी घोषणाएं, CM मोहन यादव करेंगे पहली कृषि कैबिनेट बैठक
एमपी के किसानों के लिए हो सकती हैं कई बड़ी घोषणाएं, CM मोहन यादव करेंगे पहली कृषि कैबिनेट बैठक
मध्य प्रदेश
दुबई से इंदौर की उड़ानें रद्द, कई नेता-उद्योगपति विदेश में अटके, पूर्व MLA ने परिजनों से की फोन पर बात
दुबई से इंदौर की उड़ानें रद्द, कई नेता-उद्योगपति विदेश में अटके, पूर्व MLA ने परिजनों से की फोन पर बात
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा में सूदखोरों का आतंक, 30% ब्याज और 1 हजार रुपये रोज पेनल्टी से तंग युवक ने की सुसाइड
छिंदवाड़ा में सूदखोरों का आतंक, 30% ब्याज और 1 हजार रुपये रोज पेनल्टी से तंग युवक ने की सुसाइड
मध्य प्रदेश
Sehore News: मध्य प्रदेश: आर्यवर्त यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद, स्कूल दिखाकर कॉलेज की ली मान्यता, जांच शुरू
मध्य प्रदेश: आर्यवर्त यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद, स्कूल दिखाकर कॉलेज की ली मान्यता, जांच शुरू
Advertisement

वीडियोज

SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
US-Israel Iran War: 'सबसे बड़ा हमला करेंगे..', ईरान को Trump ने फिर दी धमकी | Khamenai | Netnyahu
SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
Iran Israel War: कौन देश किसके साथ? खामेनेई की मौत होते ही बंट गई दुनिया | Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: अमेरिका से इंतकाम...कतर में ईरान का कोहराम ! | Netnyahu | Trump | Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई की मौत से पाकिस्तान में बवाल, कराची से PoK तक हिंसा, पुलिस और सेना की फायरिंग में 19 की मौत
खामेनेई की मौत से पाकिस्तान में बवाल, कराची से PoK तक हिंसा, पुलिस-सेना की फायरिंग में 19 की मौत
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
IND vs WI: टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को कितने रनों पर रोकना होगा? ईडन गार्डन्स में कितना है सबसे बड़ा रन चेज
टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को कितने रनों पर रोकना होगा? ईडन गार्डन्स में कितना है सबसे बड़ा रन चेज
विश्व
अमेरिका और इजरायल के हमले में खामेनेई की मौत, शहबाज शरीफ का आया पहला रिएक्शन, कहा- पाकिस्तान...
अमेरिका और इजरायल के हमले में खामेनेई की मौत, शहबाज शरीफ का आया पहला रिएक्शन, कहा- पाकिस्तान...
बॉलीवुड
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
विश्व
Israle-Iran War: इजरायल और अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत पर भड़के पुतिन, कहा-यह हत्या घोर...
इजरायल और अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत पर भड़के पुतिन, कहा-यह हत्या घोर...
ट्रेंडिंग
बेहोशी का ड्रामा कर बच्चों ने प्रिंसिपल को दिया बर्थडे सरप्राइज, छात्रों का प्यार देख मुस्कुराने लगे माड़साब, वीडियो वायरल
बेहोशी का ड्रामा कर बच्चों ने प्रिंसिपल को दिया बर्थडे सरप्राइज, छात्रों का प्यार देख मुस्कुराने लगे माड़साब, वीडियो वायरल
शिक्षा
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच CBSE का बड़ा फैसला, 2 मार्च को होने वाला बोर्ड एग्जाम स्थगित
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच CBSE का बड़ा फैसला, 2 मार्च को होने वाला बोर्ड एग्जाम स्थगित
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget