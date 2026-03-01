एमपी के किसानों के लिए हो सकती हैं कई बड़ी घोषणाएं, CM मोहन यादव करेंगे पहली कृषि कैबिनेट बैठक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक लेने जा रहे हैं. ये बैठक सोमवार (2 मार्च) को होगी. यह ‘किसान कल्याण वर्ष 2026’ के तहत आयोजित हो रही है, जिसके जरिए सरकार सीधे किसानों के बीच पहुंचकर बड़े और जमीनी फैसले लेने की तैयारी में है.

नागलवाड़ी का चयन यहां स्थित ऐतिहासिक भिलट देव मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए किया गया है. सरकार इस आयोजन को आस्था और कृषि विकास के संगम के रूप में प्रस्तुत कर रही है.

किसानों के लिए बड़े फैसलों की तैयारी

इस कृषि कैबिनेट में निमाड़ और आसपास के सात जिलों के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत बीजों की उपलब्धता और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा होगी. पशुपालकों को आधुनिक प्रशिक्षण के लिए ब्राजील भेजने की योजना पर भी विचार संभव है. साथ ही मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई जा सकती है.

इसके अलावा इस बैठक में तकनीकी सुधारों पर भी जोर दिया जाएगा. किसानों के खातों को समग्र आईडी से जोड़ने और मोबाइल के जरिए कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने जैसे डिजिटल फैसलों पर मुहर लग सकती है.

नागलवाड़ी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने की उम्मीद

नागलवाड़ी क्षेत्र टमाटर उत्पादन के लिए जाना जाता है. यहां का टमाटर देश-विदेश तक सप्लाई होता है. स्थानीय किसानों को उम्मीद है कि इस कृषि कैबिनेट में टमाटर केचप प्लांट या फूड प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे.

कृषि कैबिनेट बैठक को लेकर खास तैयारियां

बैठक के लिए तीन अलग-अलग पंडाल बनाए गए हैं. पहले पंडाल में खेती और जनजातीय संस्कृति की प्रदर्शनी लगाई जाएगी. दूसरे पंडाल को ग्रीन हाउस के रूप में विकसित किया गया है. तीसरे पंडाल में मुख्य कैबिनेट बैठक होगी. मीडिया के लिए अलग से मीडिया हाउस बनाया गया है, जहां से फैसलों की आधिकारिक जानकारी शेयर की जाएगी.

भगोरिया हाट में भी CM मोहन यादव होंगे शामिल

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जुलवानिया में आयोजित होने वाले भगोरिया हाट में भी शिरकत करेंगे. यहां वे आदिवासी संस्कृति से रूबरू होंगे. भोजन में उन्हें मक्के की रोटी और अंबाडी की भाजी जैसे पारंपरिक स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे.