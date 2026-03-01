हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदुबई से इंदौर की उड़ानें रद्द, कई नेता-उद्योगपति विदेश में अटके, पूर्व MLA ने परिजनों से की फोन पर बात

दुबई से इंदौर की उड़ानें रद्द, कई नेता-उद्योगपति विदेश में अटके, पूर्व MLA ने परिजनों से की फोन पर बात

Indore Flights Cancelled: इंदौर के कई नेता और व्यवसायी दुबई में फंसे हुए हैं. पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने फोन और वीडियो कॉल के जरिए परिजनों को वहां के हालात के बारे में जानकारी दी है.

By : फिरोज खान, इंदौर | Updated at : 01 Mar 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

दुबई से इंदौर लौटने वाले शहर के कई नेता और उद्योगपति फ्लाइट कैंसल होने की वजह से वहीं फंस गए हैं. एयरपोर्ट बंद होने और उड़ानें निरस्त होने से उनकी वापसी फिलहाल टल गई है. हालांकि सभी ने खुद को सुरक्षित बताया है. मध्य पूर्व में बढ़े तनाव के असर के बीच शनिवार (28 फरवरी) को जब शहर के कई नेता और उद्योगपति दुबई एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें उड़ान रद्द होने की जानकारी मिली. 

दुबई में अटके लोगों में पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, प्रवीण कक्कड़, उद्योगपति मनीष शाहरा, मनीष अग्रवाल, पिंटू छाबड़ा, गोलू पाटनी, उत्पल गोयल और आदित्य शर्मा और संजय शुक्ला के बेटे आकाश शुक्ला सहित अन्य नाम शामिल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग दुबई में एक बिजनेस मीटिंग और वैवाहिक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. इसी बीच क्षेत्रीय तनाव के चलते एयरपोर्ट संचालन प्रभावित हुआ और कई उड़ानें निरस्त कर दी गईं.

दुबई में फंसे पूर्व विधायक संजय शुक्ला क्या बोले?

पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने फोन और वीडियो कॉल के जरिए परिजनों को बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि वे जिस जगह पर ठहरे हैं, वहां हालात सामान्य हैं. वापसी की योजना शारजाह से है, लेकिन उड़ानों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा. वहीं, संजय शुक्ला ने वीडियो कॉल पर दुबई की स्थिति दिखाई, जहां बम गिरा है. वो लोग जिस जगह पर हैं, वहां से भी तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है.

उड़ानें बहाल होने का इंतजार

फिलहाल उड़ानें बहाल होने का इंतजार किया जा रहा है और इंदौर में भी परिजन अपने लोगों की सुरक्षित वापसी की राह देख रहे हैं. जहां पूर्व विधायक संजय शुक्ला के बेटे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उनके पिता से उनकी बात हुई थी, जहां उन्होंने दुबई की स्थिति दिखाई. उन्होंने बताया, ''आज मंजर काफी दिल दहला देने वाला है. भारत सरकार से यही गुहार है कि उनके पिता और उनके साथ गए बाकी लोगों को सुरक्षित भारत लाया जाए.''

संजय शुक्ला ने गृहमंत्री शाह से लगाई मदद की गुहार

दुबई में फंसे बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने एक वीडियो जारी करके देश के गृहमंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाते हुए कहा है कि यहां के हालात खराब हो चुके हैं. उन्होंने कहा, ''पूरा ट्रैफिक बंद है, सायरन बज रहे हैं. अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है. मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन करता हूं कि दुबई में भारत के कई नागरिक फंसे हुए है, निकालने की तुरंत व्यवस्था करें.''

उन्होंने आगे कहा, ''यहां से न तो समुद्र के रास्ते न सड़क के माध्यम से कहीं आ जा सकते हैं. सिर्फ ईरान के रास्ते ही जा सकते हैं. मैं अपने परिवार के साथ हूं. कई बच्चे पढ़ने आए हुए हैं और वो भी फंसे हुए हैं. जल्दी से जल्दी यहां से निकालने की व्यवस्था करें ताकि हम भारतीय नागरिक भारत सुरक्षित आ सकें.''

और पढ़ें
Published at : 01 Mar 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
MP News INDORE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
दुबई से इंदौर की उड़ानें रद्द, कई नेता-उद्योगपति विदेश में अटके, पूर्व MLA ने परिजनों से की फोन पर बात
दुबई से इंदौर की उड़ानें रद्द, कई नेता-उद्योगपति विदेश में अटके, पूर्व MLA ने परिजनों से की फोन पर बात
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा में सूदखोरों का आतंक, 30% ब्याज और 1 हजार रुपये रोज पेनल्टी से तंग युवक ने की सुसाइड
छिंदवाड़ा में सूदखोरों का आतंक, 30% ब्याज और 1 हजार रुपये रोज पेनल्टी से तंग युवक ने की सुसाइड
मध्य प्रदेश
Sehore News: मध्य प्रदेश: आर्यवर्त यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद, स्कूल दिखाकर कॉलेज की ली मान्यता, जांच शुरू
मध्य प्रदेश: आर्यवर्त यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद, स्कूल दिखाकर कॉलेज की ली मान्यता, जांच शुरू
मध्य प्रदेश
पांढुर्णा: रात के अंधेरे में सौंसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 45 लाख कैश बरामद, आयकर टीम कर रही जांच
पांढुर्णा: रात के अंधेरे में सौंसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 45 लाख कैश बरामद, आयकर टीम कर रही जांच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कंगना रनौत की पर्सनल लाइफ पर फिर उठे सवाल
Tum se Tum Tak:😮Aryavardhan की नई चाल, खेल-खेल में ससुर जी का दिल जीतने की तैयारी (01-03-2026)
US-Israel Iran War: 27 अमेरिकी ठिकाने तबाह होने पर ईरान पर भड़के Donlad Trump!| Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: Khamenai की मौत के बाद चीन ने इजरायल से की अपील। Trump । Netnyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कैसे लीक हुई खामेनेई की लोकेशन? US-इजरायल ने टाइमिंग से पहले ही ईरान पर क्यों किया अटैक? जानें प्लानिंग की इनसाइड स्टोरी
कैसे लीक हुई खामेनेई की लोकेशन? US-इजरायल ने टाइमिंग से पहले ही ईरान पर क्यों किया अटैक?
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के जीत से ज्यादा हारने के चांस, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप
वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के जीत से ज्यादा हारने के चांस, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप
बॉलीवुड
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
विश्व
US Israel Iran War: 'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
विश्व
'शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या...', ममदानी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर क्या कहा?
'शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या...', ममदानी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर क्या कहा?
ट्रेंडिंग
जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल
जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल
हेल्थ
Tips For A Healthy Heart: अचानक नहीं होतीं दिल की बीमारियां! इन छोटी और नियमित आदतों से रखें अपने हार्ट का ख्याल
अचानक नहीं होतीं दिल की बीमारियां! इन छोटी और नियमित आदतों से रखें अपने हार्ट का ख्याल
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget