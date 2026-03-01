दुबई से इंदौर लौटने वाले शहर के कई नेता और उद्योगपति फ्लाइट कैंसल होने की वजह से वहीं फंस गए हैं. एयरपोर्ट बंद होने और उड़ानें निरस्त होने से उनकी वापसी फिलहाल टल गई है. हालांकि सभी ने खुद को सुरक्षित बताया है. मध्य पूर्व में बढ़े तनाव के असर के बीच शनिवार (28 फरवरी) को जब शहर के कई नेता और उद्योगपति दुबई एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें उड़ान रद्द होने की जानकारी मिली.

दुबई में अटके लोगों में पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, प्रवीण कक्कड़, उद्योगपति मनीष शाहरा, मनीष अग्रवाल, पिंटू छाबड़ा, गोलू पाटनी, उत्पल गोयल और आदित्य शर्मा और संजय शुक्ला के बेटे आकाश शुक्ला सहित अन्य नाम शामिल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग दुबई में एक बिजनेस मीटिंग और वैवाहिक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. इसी बीच क्षेत्रीय तनाव के चलते एयरपोर्ट संचालन प्रभावित हुआ और कई उड़ानें निरस्त कर दी गईं.

दुबई में फंसे पूर्व विधायक संजय शुक्ला क्या बोले?

पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने फोन और वीडियो कॉल के जरिए परिजनों को बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि वे जिस जगह पर ठहरे हैं, वहां हालात सामान्य हैं. वापसी की योजना शारजाह से है, लेकिन उड़ानों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा. वहीं, संजय शुक्ला ने वीडियो कॉल पर दुबई की स्थिति दिखाई, जहां बम गिरा है. वो लोग जिस जगह पर हैं, वहां से भी तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है.

उड़ानें बहाल होने का इंतजार

फिलहाल उड़ानें बहाल होने का इंतजार किया जा रहा है और इंदौर में भी परिजन अपने लोगों की सुरक्षित वापसी की राह देख रहे हैं. जहां पूर्व विधायक संजय शुक्ला के बेटे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उनके पिता से उनकी बात हुई थी, जहां उन्होंने दुबई की स्थिति दिखाई. उन्होंने बताया, ''आज मंजर काफी दिल दहला देने वाला है. भारत सरकार से यही गुहार है कि उनके पिता और उनके साथ गए बाकी लोगों को सुरक्षित भारत लाया जाए.''

संजय शुक्ला ने गृहमंत्री शाह से लगाई मदद की गुहार

दुबई में फंसे बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने एक वीडियो जारी करके देश के गृहमंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाते हुए कहा है कि यहां के हालात खराब हो चुके हैं. उन्होंने कहा, ''पूरा ट्रैफिक बंद है, सायरन बज रहे हैं. अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है. मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन करता हूं कि दुबई में भारत के कई नागरिक फंसे हुए है, निकालने की तुरंत व्यवस्था करें.''

उन्होंने आगे कहा, ''यहां से न तो समुद्र के रास्ते न सड़क के माध्यम से कहीं आ जा सकते हैं. सिर्फ ईरान के रास्ते ही जा सकते हैं. मैं अपने परिवार के साथ हूं. कई बच्चे पढ़ने आए हुए हैं और वो भी फंसे हुए हैं. जल्दी से जल्दी यहां से निकालने की व्यवस्था करें ताकि हम भारतीय नागरिक भारत सुरक्षित आ सकें.''