बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने का क्रम जारी है. समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 197, महागठबंधन 43 और अन्य 3 सीट पर आगे है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर दिग्विजय सिंह ने लिखा कि जो मेरा शक था वही हुआ. 62 लाख वोट कटे 20 लाख वोट जुड़े उसमें से 5 लाख वोट बिना SIR फॉर्म भरे बड़ा दिए गए. अधिकांश वोट गरीबों के दलितों के अल्प संख्यक वर्ग के कटे. उस पर EVM पर तो शंका बनी हुई है.

परिणाम के बाद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को भी सलाह दी. उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को को अपने संघटन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. आज का चुनाव मतदान केंद्र पर सघन जनसंपर्क का है ना कि रैली व जनसभा का. विजयी प्रत्याशियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ.

