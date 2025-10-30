भोपाल में महिला DSP पर ही लगा चोरी का इल्जाम! सहेली के घर से 2 लाख रुपये गायब करने का आरोप

भोपाल की महिला पुलिस अधिकारी की करतूत ने एक बार फिर पुलिस विभाग को शर्मसार कर दिया है. भोपाल पुलिस मुख्यालय में पदस्थ DSP कल्पना रघुवंशी ने जहांगीराबाद स्थित अपनी सहेली के घर से दो लाख रुपये नगद और मोबाइल फ़ोन को चुरा लिया. इस मामले में महिला अधिकारी के ख़िलाफ़ जहांगीराबाद थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया है .

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चोरी की घटना

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में डीएसपी कल्पना रघुवंशी घर में आती-जाती नजर आ रहीं हैं. घर से निकलते समय उनके हाथ में नोटों की गड्डी और मोबाइल दिखाई दे रही है जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है.

मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी बिट्टू शर्मा ने बतया की फरियादी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसने अपने घर की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई. उस फुटेज में कल्पना रघुवंशी को फरियादी के घर में घुसते और बाहर निकलते हुए दिखाई से रही है . उनके हाथ में मोबाइल फोन और नकदी दिखाई दे रहा है.

आरोपी के फरार होने से बढ़ी जांच की चुनौती

फरियादी के आवेदन और साक्ष्यों के आधार पर जब मामले की जांच की गई, तो आरोप सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया. जांच के दौरान फरियादी का मोबाइल फोन आरोपी के घर से बरामद हुआ, हालांकि नकदी बरामद नहीं हो सकी.मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद आरोपी को नोटिस जारी किया गया, किंतु वह वर्तमान में फरार है. चोरी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. आरोपी के मोबाइल फोन एवं अन्य डिवाइसों को ट्रेस करने का प्रयास किया गया जा रहा है . फरियादी और आरोपी आपस में सहेली थीं, और आरोपी का उनके घर पर आना-जाना था.