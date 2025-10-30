हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल में महिला DSP पर ही लगा चोरी का इल्जाम! सहेली के घर से 2 लाख रुपये गायब करने का आरोप

भोपाल में महिला DSP पर ही लगा चोरी का इल्जाम! सहेली के घर से 2 लाख रुपये गायब करने का आरोप

MP News: भोपाल में महिला डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर सहेली के घर से दो लाख रुपये और मोबाइल चोरी का आरोप लगा है. सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद होने पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 30 Oct 2025 01:36 PM (IST)
भोपाल की महिला पुलिस अधिकारी की करतूत ने एक बार फिर पुलिस विभाग को शर्मसार कर दिया है. भोपाल पुलिस मुख्यालय में पदस्थ DSP कल्पना रघुवंशी ने जहांगीराबाद स्थित अपनी सहेली के घर से दो लाख रुपये नगद और मोबाइल फ़ोन को चुरा लिया. इस मामले में महिला अधिकारी के ख़िलाफ़ जहांगीराबाद थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया है .

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चोरी की घटना

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में डीएसपी कल्पना रघुवंशी घर में आती-जाती नजर आ रहीं हैं. घर से निकलते समय उनके हाथ में नोटों की गड्डी और मोबाइल दिखाई दे रही है जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है.

मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी बिट्टू शर्मा ने बतया की फरियादी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसने अपने घर की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई. उस फुटेज में कल्पना रघुवंशी को फरियादी के घर में घुसते और बाहर निकलते हुए दिखाई से रही है .  उनके हाथ में मोबाइल फोन और नकदी दिखाई दे रहा है.

आरोपी के फरार होने से बढ़ी जांच की चुनौती

फरियादी के आवेदन और साक्ष्यों के आधार पर जब मामले की जांच की गई, तो आरोप सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया. जांच के दौरान फरियादी का मोबाइल फोन आरोपी के घर से बरामद हुआ, हालांकि नकदी बरामद नहीं हो सकी.मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद आरोपी को नोटिस जारी किया गया, किंतु वह वर्तमान में फरार है. चोरी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. आरोपी के मोबाइल फोन एवं अन्य डिवाइसों को ट्रेस करने का प्रयास किया गया जा रहा है . फरियादी और आरोपी आपस में सहेली थीं, और आरोपी का उनके घर पर आना-जाना था.

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 30 Oct 2025 01:36 PM (IST)
Bhopal News MP POlice MADHYA PRADESH NEWS Dsp Kalpna Raghuvanshi
