दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें स्कूल शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन देने से रोकने वाले कानून को चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने यह नोटिस रिटायर केमिस्ट्री टीचर प्रेम प्रकाश धवन की याचिका पर जारी किया.

याचिकाकर्ता का कहना है कि शिक्षकों पर लगाया गया यह प्रतिबंध उनके पेशा चुनने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को करेगी.

दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 28 को चुनौती दी है. जिसमें टीचर्स को किसी भी प्रकार के प्राइवेट ट्यूशन या निजी शिक्षण कार्य करने से मना किया गया है.

साथ ही, उन्होंने दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 की धारा 113 और शिक्षकों के आचार संहिता को भी चुनौती दी है जो शिक्षकों को अपने स्कूल की नौकरी के अलावा कोई पारिश्रमिक वाला कार्य करने से रोकती है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पात्रता पर उठाया सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया कि जब याचिकाकर्ता अब रिटायर हैं तो उन्हें यह मामला उठाने का अधिकार कैसे है? कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब वे सेवा में थे, तब उन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया क्योंकि इससे उनकी नौकरी और वेतन पर असर पड़ता. अब इसमें हमें कोई सार्वजनिक हित नहीं दिखता. उनसे कहिए कि किसी कार्यरत शिक्षक का उदाहरण दें.

केंद्र सरकार ने रोक को बताया शिक्षा की ईमानदारी से जुड़ा कदम

दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध असंवैधानिक है और वास्तविकता यह है कि कई शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन देते हैं फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती. वहीं केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि यह रोक शिक्षण की ईमानदारी बनाए रखने और हितों के टकराव से बचने के लिए लगाई गई है. वही कोर्ट में केंद्र सरकार ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.