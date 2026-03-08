हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशBhind News: भिंड में खौफनाक घटना, पढ़ाई करते-करते 10वीं की छात्रा की अचानक मौत, साइलेंट अटैक ने ले ली जान

Bhind News: भिंड में खौफनाक घटना, पढ़ाई करते-करते 10वीं की छात्रा की अचानक मौत, साइलेंट अटैक ने ले ली जान

Bhind News In Hindi: डॉक्टरों ने शुरुआती तौर पर मौत का कारण 'साइलेंट कार्डियक अरेस्ट' बताया है. छात्रा की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है.घटना के वक़्त छात्रा अकेली थी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 08 Mar 2026 08:12 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. आलमपुर में 10वीं कक्षा की एक मेधावी छात्रा की पढ़ाई करते समय अचानक मौत हो गई. डॉक्टरों ने शुरुआती तौर पर मौत का कारण 'साइलेंट कार्डियक अरेस्ट' बताया है. छात्रा की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है.

तालगांव निवासी विनय कुमार दुबे अरूसी हाईस्कूल में शिक्षक हैं. उनकी 15 वर्षीय पुत्री उर्वागी दुबे (गुनगुन) शनिवार शाम अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी. पिता स्कूल गए थे, मां  बगल के कमरे में टीवी देख रही थीं और छोटे भाई-बहन बाहर खेल रहे थे. जब पिता स्कूल से लौटे और उर्वागी को आवाज दी, तो कोई जवाब नहीं मिला. कमरे में जाने पर वह बिस्तर पर अचेत अवस्था में मिली.परिजन तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

मेधावी छात्रा थी उर्वागी

परिजनों ने बताया कि उर्वागी पढ़ाई में बहुत होशियार थी. उसने हाल ही में 10वीं की परीक्षा दी थी और उसे पूरा भरोसा था कि वह 90% से अधिक अंक हासिल करेगी. परीक्षा अच्छी होने की वजह से वह काफी खुश थी, लेकिन किसे पता था कि यह खुशी मातम में बदल जाएगी.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

भिण्ड जिले में कम उम्र के बच्चों में हार्ट अटैक का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले 16 दिसंबर 2022 को भिंड के जामना रोड निवासी कोमल जाटव का 12 वर्षीय कक्षा चार का छात्र मनीष घर से इटावा रोड स्थित निजी स्कूल पढने गया था. जब वह स्कूल से छुट्टी होने पर घर जाने के लिए बस में चढ़ा तो सीट पर बैठते बैठते ही अचानक बेहोश हो कर गिर पड़ा. जिसके बाद बस ड्राइवर ने स्कूल प्रिंसिपल को सूचित किया.

उसे होश में लाने की कोशिश भी की गई लेकिन वह होश में नहीं आया, तो तुरंत चौथी कक्षा के छात्र मनीष के परिवार को सूचना की गई और उसे लेकर प्रबंधन और परिजन जिला अस्पताल पहुंचे.जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. उस समय भी डॉक्टरों ने कम उम्र में हृदय गति रुकने पर गहरी चिंता जताई थी.

Input By : प्रदीप शर्मा
और पढ़ें
Published at : 08 Mar 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Cardiac Arrest Bhind News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Bhind News: भिंड में खौफनाक घटना, पढ़ाई करते-करते 10वीं की छात्रा की अचानक मौत, साइलेंट अटैक ने ले ली जान
भिंड में खौफनाक घटना, पढ़ाई करते-करते 10वीं की छात्रा की अचानक मौत, साइलेंट अटैक ने ले ली जान
मध्य प्रदेश
Sagar News: छात्रा को 100 टांके देने वाले आरोपी का ट्रैक पर मिला शव, सुसाइड या हत्या में उलझी पुलिस
सागर: छात्रा को 100 टांके देने वाले आरोपी का ट्रैक पर मिला शव, सुसाइड या हत्या में उलझी पुलिस
मध्य प्रदेश
उज्जैन में रंग पंचमी की धूम, CM मोहन यादव ने महाकाल में किया शस्त्र प्रदर्शन, जनता संग खेली होली
उज्जैन में रंग पंचमी की धूम, CM मोहन यादव ने महाकाल में किया शस्त्र प्रदर्शन, जनता संग खेली होली
मध्य प्रदेश
Indore Rangpanchami: रंगों की बारिश में डूबा राजवाड़ा, 77 साल पुरानी गैर में उमड़ा जनसैलाब
इंदौर रंगपंचमी: रंगों की बारिश में डूबा राजवाड़ा, 77 साल पुरानी गैर में उमड़ा जनसैलाब
Advertisement

वीडियोज

Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Pati Brahmachari:😕Suraj के आँसू, Isha की कड़वाहट! क्या अधूरा रह जाएगा यह प्यार? #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से जंग के पक्ष में नहीं थे जेडी वेंस और मार्को रुबियो, डोनाल्ड ट्रंप को किया था अलर्ट, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
ईरान से जंग के पक्ष में नहीं थे वेंस और रुबियो, ट्रंप को किया था अलर्ट, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
'मौलाना को 72 हूरों के पास भेजने वाले को 1 करोड़ इनाम', अयोध्या के परमहंस आचार्य का भड़काऊ ऐलान
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय ओपनरों ने रचा इतिहास, पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा; बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय ओपनरों ने रचा इतिहास, पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा
विश्व
Iran Supreme Leader: कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी? जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम पर बनी सहमति
कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी? जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के नाम पर बनी सहमति
बॉलीवुड
जूनियर एनटीआर को देखने बैंगलुरु के अस्पताल में उमड़ी भीड़, तोड़ा एस्किलेटर, वीडियो हो रहा वायरल
जूनियर एनटीआर को देखने बैंगलुरु के अस्पताल में उमड़ी भीड़, तोड़ा एस्किलेटर, वीडियो हो रहा वायरल
विश्व
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
ऑटो
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
19 हजार की EMI पर Maruti Brezza CNG खरीदें तो क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब? यहां जानें
ट्रेंडिंग
T-20 WC Final: 12 लाख रुपये में बिक रहा सबसे महंगा टिकट? सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों के उड़ाए होश
T-20 WC Final: 12 लाख रुपये में बिक रहा सबसे महंगा टिकट? सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों के उड़ाए होश
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget