मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी और बाबा महाकाल की पावन भूमि उज्जैन में रंग पंचमी का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास और पारंपरिक भव्यता के साथ मनाया गया. इस पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद उज्जैन की सड़कों पर उतरे और आम जनता के साथ जमकर रंग-गुलाल खेला. मुख्यमंत्री की इस सादगी और उत्साह से पूरे शहर का माहौल मथुरा और वृंदावन की विश्व प्रसिद्ध होली जैसा सराबोर नजर आया.

उज्जैन की सड़कों पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम को 'कृष्ण-सुदामा होली मिलन समारोह' के रूप में मनाया गया. भारी सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी (VIP) प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक आम नागरिक की तरह लोगों के बीच पहुंचे. उन्होंने स्थानीय लोगों, युवाओं और महिलाओं पर गुलाल उड़ाया और सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. सड़क पर जनता के साथ उनका यह आत्मीय मिलन और होली खेलने का अंदाज लोगों के बीच भारी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसने सभी को भगवान कृष्ण और सुदामा के अटूट प्रेम की याद दिला दी.

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥



आज रंग पंचमी के पावन अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर से निकलने वाली परंपरागत गेर में ध्वजा एवं अखाड़ों के शस्त्रों का विधि-विधान से पूजन किया।



इससे पूर्व बाबा महाकाल के दर्शन-पूजन कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि…

महाकाल दरबार में पूजा और अद्भुत 'शस्त्र प्रदर्शन'

जनता के साथ रंग-गुलाल खेलने से पहले, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीधे विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे. यहाँ उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल की विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख, शांति व समृद्धि की मंगल कामना की. परंपरा के अनुसार, रंग पंचमी के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर से एक विशाल 'चल समारोह' (गैर) निकाला जाता है.

रंग पंचमी के अवसर पर आज उज्‍जैन में आयोजित “श्री कृष्ण-सुदामा रंग उत्सव” एवं पारंपरिक गेर में सम्मिलित होकर अपार आनंद की अनुभूति हुई।



प्रेम के रंगों से सराबोर यह पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता के नए रंग भरे, यही कामना है।



समस्त प्रदेशवासियों को रंग पंचमी की…

इस समारोह की शुरुआत से पहले मंदिर के सभा मंडप में पुजारियों द्वारा पारंपरिक शस्त्रों का करतब दिखाया जाता है. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी पुजारियों के साथ मिलकर पूरे उत्साह के साथ अद्भुत शस्त्र प्रदर्शन किया, जिसे देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए और पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा.

सनातन धर्म के त्योहारों पर CM का स्पष्ट संदेश

इस भव्य उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एबीपी न्यूज़ से भी खास बातचीत की. उन्होंने प्रदेशवासियों को रंग पंचमी की बधाई देते हुए राज्य सरकार के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया. मुख्यमंत्री ने दृढ़ता के साथ कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है. उन्होंने यह संकल्प दोहराया कि सनातन धर्म का हर एक त्योहार, मध्य प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में भी इसी तरह पूरी भव्यता, निरंतरता और भारी हर्षोल्लास के साथ लगातार मनाती रहेगी.