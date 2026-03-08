हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशउज्जैन में रंग पंचमी की धूम, CM मोहन यादव ने महाकाल में किया शस्त्र प्रदर्शन, जनता संग खेली होली

Ujjain Rang Panchami: उज्जैन में रंग पंचमी धूमधाम से मनाई गई, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव आम जनता के साथ होली खेले. उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा की और शस्त्र प्रदर्शन में भाग लिया.

By : विक्रम सिंह जाट | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 Mar 2026 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी और बाबा महाकाल की पावन भूमि उज्जैन में रंग पंचमी का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास और पारंपरिक भव्यता के साथ मनाया गया. इस पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद उज्जैन की सड़कों पर उतरे और आम जनता के साथ जमकर रंग-गुलाल खेला. मुख्यमंत्री की इस सादगी और उत्साह से पूरे शहर का माहौल मथुरा और वृंदावन की विश्व प्रसिद्ध होली जैसा सराबोर नजर आया.

उज्जैन की सड़कों पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम को 'कृष्ण-सुदामा होली मिलन समारोह' के रूप में मनाया गया. भारी सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी (VIP) प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक आम नागरिक की तरह लोगों के बीच पहुंचे. उन्होंने स्थानीय लोगों, युवाओं और महिलाओं पर गुलाल उड़ाया और सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. सड़क पर जनता के साथ उनका यह आत्मीय मिलन और होली खेलने का अंदाज लोगों के बीच भारी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसने सभी को भगवान कृष्ण और सुदामा के अटूट प्रेम की याद दिला दी.

महाकाल दरबार में पूजा और अद्भुत 'शस्त्र प्रदर्शन'

जनता के साथ रंग-गुलाल खेलने से पहले, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीधे विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे. यहाँ उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल की विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख, शांति व समृद्धि की मंगल कामना की. परंपरा के अनुसार, रंग पंचमी के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर से एक विशाल 'चल समारोह' (गैर) निकाला जाता है.

इस समारोह की शुरुआत से पहले मंदिर के सभा मंडप में पुजारियों द्वारा पारंपरिक शस्त्रों का करतब दिखाया जाता है. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी पुजारियों के साथ मिलकर पूरे उत्साह के साथ अद्भुत शस्त्र प्रदर्शन किया, जिसे देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए और पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा.

सनातन धर्म के त्योहारों पर CM का स्पष्ट संदेश

इस भव्य उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एबीपी न्यूज़ से भी खास बातचीत की. उन्होंने प्रदेशवासियों को रंग पंचमी की बधाई देते हुए राज्य सरकार के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया. मुख्यमंत्री ने दृढ़ता के साथ कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है. उन्होंने यह संकल्प दोहराया कि सनातन धर्म का हर एक त्योहार, मध्य प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में भी इसी तरह पूरी भव्यता, निरंतरता और भारी हर्षोल्लास के साथ लगातार मनाती रहेगी.

About the author विक्रम सिंह जाट

डॉ विक्रम सिंह जाट पिछले 25 सालों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं. साल 2007 से लगातार एबीपी न्यूज नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं.
Read
Published at : 08 Mar 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
MP News MAHAKAL TEMPLE MOHAN YADAV Ujjain News
