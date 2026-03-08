सागर: छात्रा को 100 टांके देने वाले आरोपी का ट्रैक पर मिला शव, सुसाइड या हत्या में उलझी पुलिस

मध्य प्रदेश के सागर में 12वीं की छात्रा पर कटर से खौफनाक हमला करने वाले मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ आ गया है. वारदात को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहे आरोपी युवक का शव रविवार (08 मार्च) सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार (07 मार्च) को एक 12वीं की छात्रा अपना बोर्ड का पेपर देकर घर लौट रही थी. इसी दौरान नीलेश पटेल नामक युवक ने उस पर रेडियम कटर से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में छात्रा बुरी तरह लहूलुहान हो गई और उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि शरीर पर 100 से ज्यादा टांके लगाने पड़े. घटना के बाद से ही आरोपी नीलेश मौके से फरार हो गया था और पुलिस की कई टीमें उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थीं.

रविवार (08 मार्च) सुबह रजाखेड़ी के पास मिला शव

पुलिस की धरपकड़ के बीच, रविवार (08 मार्च) सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली कि रजाखेड़ी के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा है. शिनाख्त करने पर पता चला कि शव फरार आरोपी नीलेश पटेल का ही है. मकरोनिया थाना पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक दृष्टि से पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर चल रही है, लेकिन मौके से किसी सुसाइड नोट के मिलने की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है.

परिजनों का आरोप: प्रेम-प्रसंग के चलते हुई हत्या

इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब मृतक के परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया. मृतक के मौसेरे भाई प्रमोद पटेल का दावा है कि नीलेश और घायल छात्रा के बीच पिछले 3-4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. परिजनों का सीधा आरोप है कि छात्रा पर हमले की घटना के बाद युवती के घरवालों ने ही नीलेश को पकड़कर उसकी हत्या की है और इसे सुसाइड का रूप देने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया.

फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं और दोनों पक्षों के दावों को ध्यान में रखते हुए सघन जांच कर रही है. मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.