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रक्षाबंधन पर बाबा महाकाल का दिव्य रूप, राखी बांधकर दिए दर्शन

उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज रक्षाबंधन के मौके पर भगवान महाकाल को राखी बांधी गई है, पंडित और पुरोहित परिवार ने बाबा महाकाल को राखी बांधी है.

Written By : विक्रम सिंह जाट  | Updated at : 28 Aug 2026 08:16 AM (IST)
उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज रक्षाबंधन के मौके पर भगवान महाकाल को राखी बांधी गई है, पंडित और पुरोहित परिवार ने बाबा महाकाल को राखी बांधी है.

बाबा महाकाल को बांधी गई राखी

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उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज श्रावण पूर्णिमा के मौके पर बाबा महाकाल को राखी बांधी गई.
उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज श्रावण पूर्णिमा के मौके पर बाबा महाकाल को राखी बांधी गई.
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आज रक्षाबंधन पर्व पर भगवान महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी गई.
आज रक्षाबंधन पर्व पर भगवान महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी गई.
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पंडित और पुरोहित परिवार ने बाबा महाकाल को राखी बांधी.
पंडित और पुरोहित परिवार ने बाबा महाकाल को राखी बांधी.
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अब देशभर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है.
अब देशभर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है.
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ऐसी मान्यता है कि भगवान महाकाल के दरबार में सभी त्योहारों की शुरुआत होती है.
ऐसी मान्यता है कि भगवान महाकाल के दरबार में सभी त्योहारों की शुरुआत होती है.
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उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सभी पर्व की शुरुआत भस्म आरती से होती है. आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल के मंदिर के कपाट खोले गए.
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सभी पर्व की शुरुआत भस्म आरती से होती है. आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल के मंदिर के कपाट खोले गए.
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इसके बाद भगवान को दूध दही और फलों के रस से स्नान कराया गया. इसके पश्चात भगवान का भांग और सूखे मेवे से श्रृंगार हुआ.
इसके बाद भगवान को दूध दही और फलों के रस से स्नान कराया गया. इसके पश्चात भगवान का भांग और सूखे मेवे से श्रृंगार हुआ.
Published at : 28 Aug 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
Ujjain News MAHAKAL MADHYA PRADESH NEWS

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