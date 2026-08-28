एक्सप्लोरर
रक्षाबंधन पर बाबा महाकाल का दिव्य रूप, राखी बांधकर दिए दर्शन
उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज रक्षाबंधन के मौके पर भगवान महाकाल को राखी बांधी गई है, पंडित और पुरोहित परिवार ने बाबा महाकाल को राखी बांधी है.
बाबा महाकाल को बांधी गई राखी
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 28 Aug 2026 08:16 AM (IST)
मध्य प्रदेश
10 Photos
दतिया: नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में BJP कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, अब तक क्या-क्या हुआ, तस्वीरों से समझें
मध्य प्रदेश
4 Photos
अनंत अंबानी पहुंचे बागेश्वर धाम, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कराया यज्ञ-हवन, देखें तस्वीरें
मध्य प्रदेश
5 Photos
क्या धीरेंद्र शास्त्री भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करेंगे शादी? जानें क्यों हो रही चर्चा
मध्य प्रदेश
6 Photos
बैतूल: दरगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रेमानंद महाराज के लिए चढ़ाई चादर, देखें तस्वीरें
मध्य प्रदेश
7 Photos
दशहरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा शाही अंदाज, बेटे महाआर्यमन के साथ की हथियारों की पूजा
मध्य प्रदेश
9 Photos
एमपी: कभी देखी है हाथियों की ऐसी मौज! कान्हा नेशनल पार्क में छुट्टी पर कर रहे जश्न, देखें तस्वीरें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राज्य
एकनाथ शिंदे के साथ रक्षाबंधन मनाएंगी कई मराठी एक्ट्रेस, डिप्टी CM को बांधेंगी राखी
राज्य
एक बार फिर शिंदे-फडणवीस में घमासान? CM ने बदला शिवसेना के मंत्री का फैसला
राज्य
जयपुर: रक्षाबंधन से पहले दर्दनाक हादसा, सड़क पर बने गड्ढे में डूबने से भाई-बहन की मौत
राज्य
रक्षाबंधन 2026: CM योगी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई
Advertisement
मध्य प्रदेश
10 Photos
दतिया: नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में BJP कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, अब तक क्या-क्या हुआ, तस्वीरों से समझें
मध्य प्रदेश
4 Photos
अनंत अंबानी पहुंचे बागेश्वर धाम, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कराया यज्ञ-हवन, देखें तस्वीरें
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion