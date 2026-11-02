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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदेवास: शराब तस्करों ने थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से रौंदा, इलाज के दौरान मौत

देवास: शराब तस्करों ने थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से रौंदा, इलाज के दौरान मौत

देवास में शराब तस्करों ने खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की हत्या कर दी. अवैध शराब की चेकिंग के दौरान तस्करों ने उन पर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

Written By : विक्रम सिंह जाट |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Nov 2026 10:39 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के देवास जिले में थाना प्रभारी दिलीप पुरी की शराब तस्करों ने हत्या कर दी. शराब तस्करी की चेकिंग के दौरान खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी पर आरोपियों ने शराब लदा ट्रक चढ़ा दिया. इलाज के दौरान दिलीप ने दम तोड़ दिया. 

बताया जा रहा है कि अवैध शराब तस्करी की सूचना पर थाना प्रभारी दिलीप पुरी पुलिस टीम के साथ इंदौर-बैतूल हाईवे पर चेकिंग करने पहुंचे थे. यहां उन्होंने चालक को वाहन से नीचे उतरने के लिए कहा, तभी चालक ने आयशर को डिवाइडर पर चढ़ा दिया और आगे बढ़ने लगा. वाहन का पिछला पहिया थाना प्रभारी के ऊपर से गुजर गया.

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दो घंटे तक इलाज के बाद दिलीप पुरी की मौत

दिलीप पुरी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब दो घंटे तक उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. घटना के बाद आयशर चालक संदलपुर में वाहन छोड़कर फरार हो गया. देवास एसपी आदित्य मिश्रा रात करीब 3:30 बजे खातेगांव पहुंचे. अब पुलिस की कई टीमें मामले की जांच और फरार चालक की तलाश में जुटी हैं.

TI दिलीप पुरी की हत्या पर भड़की कांग्रेस 

मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, "बीजेपी के शासन में अब पुलिसकर्मी भी शराब माफियाओं के ट्रक से कुचले जा रहे हैं. प्रदेश की जनता जहरीली शराब पीकर जान गंवा रही है, पुलिसकर्मी शराब माफियाओं के ट्रक का शिकार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मौन साधे बैठे हैं. यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता."

उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित करते हुए आगे कहा, "आखिर शराब माफियाओं पर लगाम कसने में आपकी सरकार क्यों नाकाम है? हर बार छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर बड़े जिम्मेदारों को क्यों बचाया जाता है? शराब माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है? प्रदेश की जनता इन सवालों का जवाब चाहती है."

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About the author विक्रम सिंह जाट

डॉ विक्रम सिंह जाट पिछले 25 सालों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं. साल 2007 से लगातार एबीपी न्यूज नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
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