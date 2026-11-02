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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदेवास: 'थाना प्रभारी की हत्या करने वाले जीतू पटवारी के खास', मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा दावा

देवास: 'थाना प्रभारी की हत्या करने वाले जीतू पटवारी के खास', मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा दावा

देवास में थाना प्रभारी दिलीप पुरी की अवैध शराब तस्करी की जांच के दौरान हत्या कर दी गई. मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल पर संलिप्तता का आरोप लगाया, कहा वह जीतू पटवारी के खास हैं.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 02 Nov 2026 01:02 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के देवास जिले में बीती रात (रविवार, 1 नवंबर) थाना प्रभारी दिलीप पुरी की हत्या कर दी गई. अवैध शराब तस्करी को लेकर चल रही जांच में एक आरोपी ने थाना प्रभारी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया था. दो घंटे तक चले इलाज के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका. इसको लेकर एमपी के विपक्षी दल कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है. वहीं, अब मोहन यादव सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर ही जमकर हमला बोला है.

विश्वास सारंग का दावा है कि कांग्रेस के खातेगांव के प्रभारी राहुल जायसवाल इस पूरे मामले में संलिप्त हैं. वो और उनके भाई मनीष जायसवाल टिमरनी शराब दुकान के पार्टनर हैं. वहीं से पूरे मामले की शुरुआत हुई है. मंत्री का दावा है कि जायसवाल भाइयों के मैनेजर भूपेंद्र राणा ने पुलिस के सामने खुलासा कर दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस राहुल जायसवाल को इस कांड का जिम्मेदार बताया जा रहा है, वह जीतू पटवारी के खास हैं.

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'कांग्रेस कर रही अवैध शराब के धंधे'- विश्वास सारंग

विश्वास सारंग ने कहा, "यह बहुत गंभीर है मामला है और इस मामले के तार सीधे-सीधे कांग्रेस से जुड़ रहे हैं. इसके पहले भी अवैध शराब का मामला आया था, जिसमें कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता थी. अवैध शराब का धंधा पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर रही है और यह इसलिए कर रही है कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के खर्चे उठाने हैं. ऑफिस की बिजली का बिल, पीसीसी के धरना प्रदर्शन आदि सब इसी खर्चे से होते हैं." 

'दिल्ली जाने वालों का खर्चा शराब माफिया ने उठाया'- विश्वास सारंग

दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की महारैली पर निशाना साधते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एमपी से जो नेता कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे थे, उनका खर्चा भी इन्हीं शराब माफिया ने उठाया था. मंत्री ने दावा किया है कि एडीजी उपेंद्र जैन इस मामले की जांच कर रहे हैं. जो भी दोषी होंगे उनपर सख्त कार्रवाई होगी.

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About the author अंबुज पांडेय

अम्बुज पाण्डेय ने साल 2012 में पत्रकारिता की शुरुआत की. इस समय एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट हैं और मध्य प्रदेश की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों सहारा समय, ANI News Agency, PTI में काम किया.

एबीपी न्यूज़ में उन्होंने इंदौर की भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से करीब 36 लोगों की मौत पर कई एक्सक्लूसिव खुलासे , ग्राउंड रिपोर्ट्स, और इनसाइड स्टोरी की. छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से करीब 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई इसको लेकर कई एक्सक्लूसिव खुलासे , ग्राउंड रिपोर्ट्स और इनसाइड स्टोरी की.

करियर के शुरुआत से ही BJP, NDA के कई महत्वपूर्ण दलों को कवर की इस दौरान केंद्र में UPA सरकार का बदलाव और बीजेपी का उभार कभी करीब से देखा और रिपोर्ट किया.  उत्तराखंड की त्रासदी,  निर्भया केस, अन्ना आंदोलन को कवर किया. 2014, 2019 और 2024  के लोकसभा चुनाव में अलग-अलग राज्यों से कवर किए।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली हरियाणा , पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार, असम, नागालैंड जैसे कई महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर किए हैं.

गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेश में मास्टर की डिग्री हासिल की. वहीं  माखनलाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया.
 
संपर्क करें: मेल आईडी- ambujp@abpnetwork.com | फेसबुक- https://www.facebook.com/share/1Etx2vxbKk/  | एक्स- https://x.com/AmbujPandeyABP | इंस्टाग्राम- https://x.com/AmbujPandeyABP
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Published at : 02 Nov 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
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