ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ करने वाला अकील निकला लिस्टेड बदमाश, 10 केस हैं दर्ज

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़ का मामला एक बड़े आपराधिक खुलासे में बदल गया है. आरोपी अकील उर्फ नाईट्रा न केवल महिला खिलाड़ियों के साथ अश्लील हरकत करने वाला था, बल्कि यह लिस्टेड बदमाश भी है. उसकी आपराधिक गतिविधियों का रिकॉर्ड पुलिस ने उजागर किया है, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है.

अकील उर्फ नाईट्रा पर छेड़छाड़, लूटपाट, डकैती, हत्या के प्रयास, ड्रग्स तस्करी, अवैध शराब तस्करी और हथियारों के मामले समेत 10 गंभीर अपराध दर्ज हैं. अकील 4 महीने पहले भैरवगढ़ जेल से 10 साल की सजा काटकर इंदौर लौटा था. पेरोल के दौरान ही उसने पिछले साल एक युवक और युवती पर चाकू से हमला किया और छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया. उज्जैन में उसने पुलिस जवानों से रायफल छीनने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़

अकील ने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की दो स्टार प्लेयर्स के साथ अश्लील हरकत की और उनके साथ बैड टच किया. पुलिस की प्रारंभिक धारणा में उसे केवल एक मनचला समझा गया, लेकिन जांच में पता चला कि वह इंदौर का लिस्टेड बदमाश है. अगर समय पर पुलिस कार्रवाई नहीं होती, तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था.

अकील के खिलाफ कितना है आपराधिक रिकॉर्ड

अकील का नाम दौलतबाग कालोनी, खजराना, इंदौर में दर्ज है और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज मामले हैं. इनमें मल्हारगंज, संयोगितागंज, एरोड्रम, भैरवगढ़, लसूड़िया, खजराना और भंवरकुआ थाने शामिल हैं. उसके खिलाफ कुल 10 मामले हैं, जिनमें चोरी, डकैती, छेड़छाड़, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं.

घटना के बाद पुलिस की लापरवाही पर उठ रहे सवाल

इस खुलासे ने पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल खड़ा कर दिया है. अगर पुलिस समय पर उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता कर लेती, तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना टाली जा सकती थी. इंदौर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

अकील उर्फ नाईट्रा का मामला यह साबित करता है कि केवल एक महिला खिलाड़ियों के साथ हुई असामाजिक घटना ही नहीं, बल्कि बड़े अपराधियों की पहचान और समय पर कार्रवाई भी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है.