Video: शरीर से अलग हुआ तब भी काम करेगा हाथ, मानेगा सारे ऑर्डर, बायोनिक हैंड का वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बड़ा कदम बढ़ाया गया है. हाल ही में विश्व का पहला ऐसा बायोनिक हैंड विकसित किया गया है, जो शरीर से दूर रहते हुए भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है. इस आविष्कार ने उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है, जो शरीर के अंग के बिना भी सामान्य जीवन जीने की इच्छा रखते हैं.

बायोनिक हैंड होता क्या है?

अब जानते हैं कि आखिरकार बायोनिक हैंड होता क्या है? बायोनिक हैंड एक ऐसा बनावटी हाथ है, जो इंसान के हाथ की तरह काम करने के लिए बनाया गया है. ये हाथ रोबोट और इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से चलता है, लेकिन इस नए बने हाथ में एक खास बात भी है.

The world’s first bionic hand that can work independently away from the body with wireless technology



ये हाथ शरीर से दूर रहकर भी काम कर सकता है, जैसा कि हमने वीडियो में देखा है कि महिला का हाथ बिना शरीर से जुड़े भी काम कर रहा है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. इस तकनीक से जिन्होंने अपने हाथ खो दिए है. उनके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगा.वे इसे अपने शरीर से अलग रखकर भी चला सकेंगे.

कैसे काम करता है बायोनिक हैंड?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने बायोनिक हैंड को शरीर से अलग करके भी उसे नियंत्रित कर रही है. वह हाथ को जमीन पर रखती है और उसे अलग-अलग दिशाओं में घुमाती है. वीडियो को देखने के बाद यह साफ पता चल रहा है कि शरीर से बिना जोड़े भी ये हाथ सही से काम कर सकता है.

इस बायोनिक हैंड को वायरलेस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जिससे यह शरीर से दूर रहते हुए भी काम करता है. हाथ में लगे सेंसर और मोटर्स शरीर से भेजे गए सिग्नल्स को प्राप्त करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं. लोगों को इस वायरलेस टेक्नोलॉजी ने बड़ा प्राभावित किया है.