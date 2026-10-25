Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडसरायकेलाः NGT की रोक को ठेंगा? CM सोरेने के ननिहाल में बालू का अवैध परिवहन, 6 हाईवा जब्त

सरायकेलाः NGT की रोक को ठेंगा? CM सोरेने के ननिहाल में बालू का अवैध परिवहन, 6 हाईवा जब्त

सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह अंचल में एनजीटी की रोक बावजूद बालू के अवैध परिवहन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. प्रशासनिक टीम ने 6 हाईवा को जब्त किया है.

Written By : चंद्रमणि |  Updated at : 25 Oct 2026 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ननिहाल सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह अंचल में एनजीटी की रोक बावजूद बालू के अवैध परिवहन पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है. प्रशासन ने रविवार 25 अक्टूबर की सुबह गश्ती के दौरान आदरडीह स्थित एसएम स्टील परिसर के समीप बालू लदे 6 हाईवा जब्त किए गए हैं. वहीं, इस दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गए. एक साथ छह हाईवा पकड़े जाने के बाद क्षेत्र में चल रहे बालू के अवैध कारोबार और इसके नेटवर्क को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

अंचल अधिकारी अभय द्विवेदी के कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार, 25 अक्टूबर की सुबह करीब 8:23 बजे गश्ती के क्रम में आदरडीह स्थित एसएम स्टील परिसर के पास छह हाईवा बालू लदे पाए गए. वाहनों में मौजूद बालू के परिवहन से संबंधित वैध कागजात की जांच की स्थिति स्पष्ट नहीं होने तथा चालकों के मौके से फरार हो जाने के बाद प्रशासन ने सभी वाहनों को जब्त कर लिया. कार्रवाई के दौरान 6 हाईवा के चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए.

सरायकेलाः गम्हरिया स्टेशन पर रेल जनसंवाद कार्यक्रम, ट्रेनों के ठहराव और सुविधाओं के विस्तार की मांग

जिला खनन पदाधिकारी को दी गई कार्रवाई की जानकारी

इसके बाद जब्त हाईवा को एसएम स्टील के सुरक्षा गार्ड के माध्यम से नीमडीह थाना प्रभारी के सुपुर्द किया गया. पूरे मामले की जानकारी जिला खनन पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावां को भी दी गई है, ताकि खनन एवं परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा सके. जब्त वाहनों में BR08G- 5632, CG12S- 6101, JH16A- 9226, JH02AE- 2434, JH01AX- 4189 और JH02AK- 2631 नंबर के हाईवा शामिल हैं.

बालू माफियाओं में खत्म हुआ प्रशासन का डर?

गौरतलब है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नानी घर घटनास्थल से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. सीएम हेमंत सोरेन अक्सर यहां परिवार के साथ भ्रमण पर आते रहते हैं, ऐसे में ननिहाल के रेडियस में आने वाले क्षेत्र में अगर एनजीटी के रोक के बावजूद अवैध बालू की खुलेआम ढुलाई हो रही है तो यह स्पष्ट है कि बालू माफियाओं में प्रशासन का डर खत्म हो चुका है.

वहीं नीमडीह के अंचल अधिकारी अभय द्विवेदी द्वारा किए गए इस औचक कार्रवाई पर दबे जुबान से बालू माफियाओं के टारगेट में अंचल अधिकारी का आना संभव बताया जा रहा है. आपको बता दें पिछली सरकार के दौरान एक डिप्टी कलेक्टर को जमशेदपुर के रेलवे क्रॉसिंग के पास चलती ट्रेन से कूद कर जान देने का मामला सामने आया था. 

अब आगे देखना बाकी है कि क्या इस पर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा. आपको बता दें पूरे मामले को लेकर उपायुक्त सरायकेला खरसावां नीतीश कुमार सिंह ने कठोर भाषा का प्रयोग करते हुए कहा है कि जिले में किसी प्रकार के अवैध कारोबार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा. वरना प्रशासन सख्त कार्रवाई करने को भी विवश हो जाएगी.

झारखंड: 150 फीट ऊंची टंकी पर बच्चे संग चढ़ा युवक, 3 घंटे चला ड्रामा

About the author चंद्रमणि

चंद्रमणि नक्सल और क्राइम के मामलों में एक्सपर्ट हैं. 10 सालों से झारखंड के सरायकेला खरसावां और चाईबासा जिले से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो साल 2019 से एबीपी न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Saraikela News HEMANT SOREN JHARKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
झारखंड: पुलिस कस्टडी से फरार हुआ मुखिया, अब बढ़ीं मुश्किलें, घर पर इश्तिहार चस्पा
झारखंड: पुलिस कस्टडी से फरार हुआ मुखिया, अब बढ़ीं मुश्किलें, घर पर इश्तिहार चस्पा
झारखंड
PM मोदी पर खरगे के बयान पर बोलीं केंद्रीय मंत्री, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण, जनता बर्दाश्त...'
PM मोदी पर खरगे के बयान पर बोलीं केंद्रीय मंत्री, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण, जनता बर्दाश्त...'
झारखंड
झारखंड: 150 फीट ऊंची टंकी पर बच्चे संग चढ़ा युवक, 3 घंटे चला ड्रामा
झारखंड: 150 फीट ऊंची टंकी पर बच्चे संग चढ़ा युवक, 3 घंटे चला ड्रामा
झारखंड
सरायकेलाः गम्हरिया स्टेशन पर रेल जनसंवाद कार्यक्रम, ट्रेनों के ठहराव और सुविधाओं के विस्तार की मांग
सरायकेलाः गम्हरिया स्टेशन पर रेल जनसंवाद कार्यक्रम, ट्रेनों के ठहराव और सुविधाओं के विस्तार की मांग
Advertisement

वीडियोज

Bareily Ke Bachchan: Sangam फंसी धर्मसंकट में! मस्ती के बीच Satluj-Nirgun में छिड़ी तगड़ी जंग!
Bollywood News: राम-सीता के प्रेम में डूबा ‘मंगल रंग’, अरिजीत-श्रेया की आवाज ने जीता दिल! (25.10.26)
Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लूटपाट-झड़पें, आगजनी और गिरफ्तारियां, हिंसा और प्रोटेस्ट की आग में झुलसा यूरोप
लूटपाट-झड़पें, आगजनी और गिरफ्तारियां, हिंसा और प्रोटेस्ट की आग में झुलसा यूरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पोस्टर पर अखिलेश के बयान के बाद बोले कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम, 'BJP चाहे लाख भ्रम...'
पोस्टर पर अखिलेश के बयान के बाद बोले कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम, 'BJP चाहे लाख भ्रम...'
क्रिकेट
शाहीन अफरीदी ने सबसे तेज 150 विकेट लेने में तोड़ा अख्तर और वकार का रिकॉर्ड
शाहीन अफरीदी ने सबसे तेज 150 विकेट लेने में तोड़ा अख्तर और वकार का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
इंडिया
'मोदी का बाप भी जाएगा', प्रधानमंत्री पर खरगे का विवादित बयान, कार्यक्रम में हंगामा
'मोदी का बाप भी जाएगा', प्रधानमंत्री पर खरगे का विवादित बयान, कार्यक्रम में हंगामा
एग्रीकल्चर
रेड लेडी पपीते की खेती से होगी मोटी कमाई! जानें लागत और मुनाफे का गणित
रेड लेडी पपीते की खेती से होगी मोटी कमाई! जानें लागत और मुनाफे का गणित
टेक्नोलॉजी
फोन अपडेट के बाद रीस्टार्ट करना न भूलें, वरना आ सकती है बड़ी दिक्कत
फोन अपडेट के बाद रीस्टार्ट करना न भूलें, वरना आ सकती है बड़ी दिक्कत
ट्रेंडिंग
उन्नाव में बीच सड़क पर महिलाओं ने खेली कबड्डी, वायरल हुआ खौफनाक वीडियो
उन्नाव में बीच सड़क पर महिलाओं ने खेली कबड्डी, वायरल हुआ खौफनाक वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget