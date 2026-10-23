झारखंड: 150 फीट ऊंची टंकी पर बच्चे संग चढ़ा युवक, 3 घंटे चला ड्रामा

झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के अजीडीह में पारिवारिक जमीन विवाद और पत्नी के साथ कहासुनी के बाद एक युवक अपने चार साल के मासूम बच्चे को लेकर करीब 150 फीट ऊंची पानी टंकी के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया. ऊंचाई पर बच्चे के साथ युवक को देखकर स्थानीय लोगों की सांसें थम गईं औरहर किसी को मासूम की सुरक्षा की चिंता सताने लगी.

देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. बताया जा रहा है कि अजीडीह निवासी महादेव तिवारी सुबह करीब 10 बजे अपने बच्चे को लेकर पानी टंकी पर चढ़ गया था. युवक को इतनी ऊंचाई पर देखकर स्थानीय लोगों ने उसे समझाने और सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश शुरू की. लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ. मामले की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई.

अंचलाधिकारी ने काफी समय तक की समझाने की कोशिश

सूचना मिलते ही मुफ्फसिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हालात की गंभीरता को देखते हुए एसआई शैलेन्द्र कुमार खुद पानी टंकी के ऊपर चढ़े और युवक को समझाने का प्रयास किया. पुलिसकर्मी ने काफी देर तक युवक से बातचीत कर उसे नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली.

इसके बाद अंचलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मोबाइल फोन के जरिए युवक से संपर्क साधा और उसे समझाया कि वह पहले बच्चे के साथ सुरक्षित नीचे उतरे, इसके बाद उसकी पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए बातचीत की जाएगी.

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तीन घंटे की काफी मशक्कत के बाद युवक नीचे उतरा

करीब तीन घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार पुलिस और प्रशासन की समझाइश रंग लाई. काफी मशक्कत के बाद युवक और बच्चे को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. दोनों के सुरक्षित नीचे आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली, इसके बाद पानी टंकी के पास एक पेड़ के नीचे युवक के गोतिया और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में पारिवारिक जमीन विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत की गई.



वहीं स्थानीय लोगों ने युवक के शराब के नशे में होने की बात कही, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत को सामने ला दिया है. गनीमत रही कि पुलिस और प्रशासन की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया और मासूम बच्चे समेत युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

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