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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: पुलिस कस्टडी से फरार हुआ मुखिया, अब बढ़ीं मुश्किलें, घर पर इश्तिहार चस्पा

झारखंड: पुलिस कस्टडी से फरार हुआ मुखिया, अब बढ़ीं मुश्किलें, घर पर इश्तिहार चस्पा

झारखंड के गिरिडीह में पुलिस हिरासत से फरार मुखिया के घर ढोल-नगाड़े के साथ इश्तिहार चस्पा किया गया. पुलिस ने उसकी तलाशी के लिए एसआईटी का गठन किया.

Written By : पंचानंद राय |  Updated at : 25 Oct 2026 07:09 PM (IST)
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झारखंड के गिरिडीह जिले के नवडीहा ओपी पुलिस हिरासत से फरार चल रहे नवडीहा के मुखिया विनोद साव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. इसी क्रम में पुलिस ने ढोल-नगाड़े बजाकर उसके घर पर इश्तिहार चस्पा किया और जल्द से जल्द न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी. 

पुलिस ने कहा है कि यदि आरोपी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो न्यायालय के आदेश के अनुसार उसके घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, नवडीहा ओपी प्रभारी सबिता कुमारी के अनुसार, नवडीहा ओपी कांड संख्या 218/26 में विनोद साव, पिता स्वर्गीय परमेश्वर साव, प्राथमिक अभियुक्त है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और न्यायालय में पेश करने के लिए ले जा रही थी. 

कोर्ट जाने से पहले पुलिस ने कराई मेडकिल जांच

आरोपी को कोर्ट ले जाने से पहले सदर अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच कराई जा रही थी. इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों और समर्थकों ने पुलिस बल के साथ मारपीट की और आरोपी को जबरन छुड़ाकर भगा दिया. इस घटना के बाद गिरिडीह नगर थाना में कांड संख्या 190/26 दर्ज किया गया है. 

पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फरार आरोपी की तलाश में जुटी है. ओपी प्रभारी सबिता कुमारी ने बताया कि घटना के बाद से विनोद साव ने अब तक न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया है. साथ ही, उसकी ओर से जमानत के लिए भी कोई आवेदन नहीं दिया गया है. 

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी का गठन 

मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है. एसआईटी की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. इसके अलावा पुलिस क्षेत्र के प्रमुख चौक-चौराहों पर भी इश्तिहार चस्पा कर रही है, ताकि आरोपी को न्यायालय में पेश होने की चेतावनी दी जा सके.

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है. अब देखना होगा कि फरार मुखिया विनोद साव कब तक न्यायालय में आत्मसमर्पण करता है. फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है. वहीं, आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 25 Oct 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Jharkhand Police Giridih News JHARKHAND NEWS
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