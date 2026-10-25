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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड के चाईबासा में ‘दृश्यम’ जैसी वारदात! घर के अंदर दफन मिली महिला की लाश, पति पर आरोप

झारखंड के चाईबासा में ‘दृश्यम’ जैसी वारदात! घर के अंदर दफन मिली महिला की लाश, पति पर आरोप

झारखंड के चाईबासा में दृश्यम फिल्म जैसा मामला सामने आया है. घर के अंदर महिला की सड़ी गली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

Written By : चंद्रमणि |  Updated at : 25 Oct 2026 08:00 PM (IST)
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झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के पांड्राशाली ओपी क्षेत्र में एक महिला का सड़ा-गला शव उसके घर के अंदर दफन अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान गुरुवारी हांसदा के रूप में हुई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. 

महिला की हत्या का आरोप उसके पति पर लगाया जा रहा है, हालांकि पुलिस जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह और घटनाक्रम स्पष्ट हो सकेगा. मृतका की बेटी नागेश्वरी गागराई के अनुसार उसके पिता कोई नियमित काम नहीं करते थे और खाने-पीने सहित घरेलू बातों को लेकर उसकी मां के साथ अक्सर मारपीट करते थे. 

पड़ोसियों से मिली घटना की जानकारी

परिवार के अन्य सदस्यों के घर पर नहीं रहने के कारण घटना की जानकारी तत्काल किसी को नहीं मिल सकी. बेटी के मुताबिक पड़ोसियों से जानकारी मिली कि उसकी मां दो-तीन दिनों से दिखाई नहीं दे रही है. रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ के बावजूद कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजन गांव पहुंचे. घर के बाहर ताला लगा हुआ था. ताला खोलकर अंदर जाने पर महिला को घर के भीतर ही दफन किए जाने की जानकारी सामने आई. 

बताया जा रहा है कि मृतका की सभी बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि बेटा चेन्नई में काम करता है. परिवार उसके लौटने का इंतजार कर रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. महिला की मौत कैसे हुई, उसे किसने और किन परिस्थितियों में घर के अंदर दफन किया तथा पति की भूमिका क्या है, इन सवालों का जवाब पुलिस जांच के बाद सामने आएगा.

पुलिस अधीक्षक का पक्ष

जिले के पुलिस अधीक्षक आईपीएस अमित रेनू ने कहा कि मामला संज्ञान में आ गया है एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा है की पूरे मामले की जांच पुलिस एवं फोरेंसिक विभाग की टीम साथ मिलकर करेगी और शीघ्र मौत के कारणों का खुलासा कर दिया जाएगा.

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About the author चंद्रमणि

चंद्रमणि नक्सल और क्राइम के मामलों में एक्सपर्ट हैं. 10 सालों से झारखंड के सरायकेला खरसावां और चाईबासा जिले से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो साल 2019 से एबीपी न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Jharkhand Police JHARKHAND NEWS
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