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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: नवविवाहित दंपती ने की आत्महत्या, दोनों ने कंबल में लिपटकर लगाई आग

झारखंड: नवविवाहित दंपती ने की आत्महत्या, दोनों ने कंबल में लिपटकर लगाई आग

झारखंड के लोहरदगा जिले में नवविवाहित दंपती ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर एक ही कंबल ओढ़ा और पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर ली. पुलिस को मानसिक तनाव के कारण यह कदम उठाया का संदेह है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 26 Oct 2026 12:06 PM (IST)
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झारखंड के लोहरदगा जिले में नवविवाहित दंपती ने कथित तौर पर आत्मदाह कर लिया. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, घटना शनिवार को भंडरा थाना क्षेत्र के धनामुंजी गांव में हुई. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अजित उरांव (25) और बाल्मिकी उरांव (20) के रूप में हुई है.

भंडरा थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने बताया कि दंपती ने करीब 8 बजे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. इसके बाद पति-पत्नी ने एक ही कंबल ओढ़ा और पेट्रोल डालकर आग लगा ली. उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों ने कमरे से आग की लपटें उठती देखीं और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. परिजनों ने हादसे को देखते हुए तुरंत 10  एंबुलेंस को सूचना दी और दोनों को भंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.

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मानसिक तनाव के कारण यह कदम उठाया का संदेह

अधिकारी ने बताया कि दंपती गंभीर रूप से झुलस गए थे और उन्हें भंडरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया,  जहां गंभीर रूप से झुलसे अजित ने दम तोड़ दिया. उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी को गंभीर हालत में रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया.

पुलिस को संदेह है कि मानसिक तनाव के कारण दोनों ने यह कदम उठाया होगा. थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच जारी है. ग्रामीणों के अनुसार परिवार में किसी प्रकार का बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन अजित अक्सर अकेला रहता था. आशंका जताई जा रही है कि इसी मानसिक तनाव में आकर उसने यह कदम उठाया. मगर अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है. पुलिस ने घटनास्थल का निरिक्षण कर, परिजनों का बयान दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है.

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Input By : पीटीआई भाषा

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 26 Oct 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Lohardaga News JHARKHAND NEWS
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