‘रेल जनसंवाद आपकी बात, हमारा प्रयास, बेहतर कल’ अभियान के तहत गुरुवार को सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया रेलवे स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान रेलवे अधिकारियों ने स्टेशन परिसर में साफ-सफाई अभियान चलाया. साथ ही यात्रियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने गए. जनसंवाद में मुख्य रूप से बिहार जाने वाली ट्रेनों के ठहराव, अंडरपास में जलजमाव, फुट ओवरब्रिज पर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा तथा स्टेशन के विकास से जुड़े मुद्दे उठाए गए.

यात्रियों ने कहा कि गम्हरिया स्टेशन पर कुछ ट्रेनों का ठहराव एक दिशा में है, जबकि दूसरी दिशा में नहीं है. इससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है. विशेष रूप से टाटा-छपरा और टाटा-पटना जैसी बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों के ठहराव की मांग की गई. इसके अलावा दक्षिण भारत की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनों के दोनों दिशाओं में ठहराव का मुद्दा भी उठाया गया. यात्री आशीष कुमार श्रीवास्तव और अशोक कुमार चौरसिया ने यात्रियों की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा.

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अंडरपास में जलजमाव से परेशानी

यात्रियों ने स्टेशन के आसपास बने अंडरपास में पानी जमा होने की समस्या की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया. उन्होंने कहा कि जलजमाव के कारण आवागमन में परेशानी होती है. इसके अलावा निर्माणाधीन फुट ओवरब्रिज पर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई, ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सहूलियत हो.

12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज बनाने की योजना

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि गम्हरिया स्टेशन पर भविष्य में 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज बनाने की योजना है. इसमें लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन भवन का निर्माण कार्य भी चल रहा है. बरसात के कारण निर्माण कार्य की गति धीमी हो गई थी, लेकिन अब काम में तेजी लाई गई है. अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा.

ट्रेनों के ठहराव की मांग रेलवे को भेजी जाएगी

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि ‘रेल जनसंवाद’ का उद्देश्य विभिन्न स्टेशनों पर जाकर यात्रियों से सीधे बातचीत करना और उनकी समस्याओं का जमीनी स्तर पर फीडबैक जुटाना है. गम्हरिया स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव से संबंधित मांगों का अध्ययन कराया जाएगा. इसके बाद प्रस्ताव रेलवे के संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल गम्हरिया स्टेशन पर करीब 15 ट्रेनों का ठहराव है. यात्रियों की मांग और आवश्यकता को देखते हुए ठहराव बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा.

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