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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडगिरिडीह: ट्रेलर में फंसी कार को 6km तक घसीटता रहा चालक, एक की मौत; दो घायल

गिरिडीह: ट्रेलर में फंसी कार को 6km तक घसीटता रहा चालक, एक की मौत; दो घायल

झारखंड के गिरिडीह जिले में एक वैगनआर कार आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर चालक कार को करीब छह किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया.

Written By : पंचानंद राय |  Updated at : 26 Oct 2026 11:42 AM (IST)
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झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में रविवार (25 अक्टूबर) को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. निमाटांड़ गांव के पास एक वैगनआर कार आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ट्रेलर में फंस गई. इसके बाद ट्रेलर चालक कार को करीब छह किलोमीटर तक घसीटते हुए बिरनी थाना क्षेत्र के मंझिलाडीह गांव तक ले गया. वहीं ट्रेलर छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया. 

हादसे में कार चालकर की मौत, अन्य दो घायल

इस हादसे में कार चालक महेश यादव की मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो अन्य लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मंझिलाडीह गांव में लोगों की भीड़ जुट गई. कार ट्रेलर में बुरी तरह फंसी हुई थी, जिससे उसमें सवार लोगों को बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था. घटना की जानकारी मिलते ही बिरनी थाना प्रभारी आकाश सिंह भारद्वाज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए थाना प्रभारी ने हथौड़े की मदद से कार को तोड़ा. काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. 

हालांकि, तब तक चालक महेश यादव की मौत हो चुकी थी. वहीं, घायल भुवनेश्वर यादव और बंशी यादव को इलाज के लिए बगोदर ट्रामा सेंटर भेजा गया. थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज ने बताया कि दोनों घायल गंभीर रूप से जख्मी थे. इस कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए बगोदर ट्रामा सेंटर भेजा गया है.

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कार में सवार लोग अपने गांव गोरहंद लौट रहे थे

बताया जा रहा है कि वैगनआर कार में सवार लोग सरिया थाना क्षेत्र के केशवारी से अपने गांव धनवार प्रखंड के गोरहंद लौट रहे थे. इसी दौरान निमाटांड़ गांव के पास उनकी कार आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई. टक्कर के बाद कार ट्रेलर में फंस गई. इसके बावजूद ट्रेलर चालक कार को करीब छह किलोमीटर तक घसीटता रहा और मंझिलाडीह गांव के पास ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया. हादसे में एक व्यक्ति की मौत से परिजनों में शोक का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार ट्रेलर चालक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.

Published at : 26 Oct 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
ROAD ACCIDENT JHARKHAND NEWS
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