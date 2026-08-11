एक्सप्लोरर
रांची प्रोटेस्ट: रात के अंधेरे में छात्रों पर पुलिस बर्बरता की तस्वीर, चेहरे-सिर पर भी आईं चोटें
Ranchi Protest: देर रात जब छात्र विधानसभा के सामने शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक पुलिसकर्मियों ने उनपर बिना बताए लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को भगाना शुरू किया.
झारखंड विधानसभा के पास सोमवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और चार पुलिसकर्मी घायल हो गए. भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने पानी की बौछारें कीं, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 11 Aug 2026 07:00 AM (IST)
Tags :Jharkhand News
झारखंड
11 Photos
रांची प्रोटेस्ट: रात के अंधेरे में छात्रों पर पुलिस बर्बरता की तस्वीर, चेहरे-सिर पर भी आईं चोटें
झारखंड
10 Photos
'...अंधी और बहरी हो जाती है झारखंड सरकार', सीएम हेमंत सोरेन पर क्यों भड़के चंपाई सोरेन?
झारखंड
7 Photos
झारखंड में सरहुल की धूम, CM हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना के साथ की पूजा, देखें तस्वीरें
झारखंड
6 Photos
झारखंड में दर्दनाक रेल हादसा, दोनों मालगाड़ियों के इंजन के उड़े परखच्चे, वीभत्स हादसे की तस्वीरें आईं सामने
झारखंड
7 Photos
'झारखंड में राष्ट्रपति शासन...', BJP नेता के बाद रांची में व्यापारी की हत्या के बाद चंपाई सोरेन की मांग
झारखंड
6 Photos
हजारीबाग हिंसा: 10 नामजद, 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज, तस्वीरों में देखें हिंसा का खौफनाक नजारा
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राज्य
Live: आज झारखंड बंद, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद हेमंत सरकार और पुलिस की आलोचना
राज्य
दिल्ली में आज भी खूब बरसेंगे बादल, जान लें क्या कहता है मौसम विभाग
राज्य
राजस्थान में इस तारीख से लग जाएगी आचार संहिता, पंचायत-निकाय चुनाव से पहले करना होगा यह काम
राज्य
तेज प्रताप यादव ने जारी की महत्वपूर्ण सूचना, 'मुझसे जुड़े लोगों को...'
Advertisement
झारखंड
11 Photos
रांची प्रोटेस्ट: रात के अंधेरे में छात्रों पर पुलिस बर्बरता की तस्वीर, चेहरे-सिर पर भी आईं चोटें