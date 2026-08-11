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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीझारखंडरांची प्रोटेस्ट: रात के अंधेरे में छात्रों पर पुलिस बर्बरता की तस्वीर, चेहरे-सिर पर भी आईं चोटें

रांची प्रोटेस्ट: रात के अंधेरे में छात्रों पर पुलिस बर्बरता की तस्वीर, चेहरे-सिर पर भी आईं चोटें

Ranchi Protest: देर रात जब छात्र विधानसभा के सामने शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक पुलिसकर्मियों ने उनपर बिना बताए लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को भगाना शुरू किया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा  | Updated at : 11 Aug 2026 07:02 AM (IST)
Ranchi Protest: देर रात जब छात्र विधानसभा के सामने शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक पुलिसकर्मियों ने उनपर बिना बताए लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को भगाना शुरू किया.

झारखंड विधानसभा के पास सोमवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और चार पुलिसकर्मी घायल हो गए. भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने पानी की बौछारें कीं, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया.

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झड़प तब हुई, जब प्रदर्शनकारियों ने झारखंड विधानसभा के पास लगे कई बैरिकेड तोड़ दिए. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में महिलाओं सहित उनके कई साथी घायल हुए हैं, वहीं रांची के नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी एसपी) पारस राणा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव में चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.
झड़प तब हुई, जब प्रदर्शनकारियों ने झारखंड विधानसभा के पास लगे कई बैरिकेड तोड़ दिए. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में महिलाओं सहित उनके कई साथी घायल हुए हैं, वहीं रांची के नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी एसपी) पारस राणा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव में चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.
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पुलिस द्वारा दोबारा लाठीचार्ज किए जाने के बावजूद उन्होंने मांगें पूरी होने तक हटने से इनकार कर दिया.भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन के 17वें दिन सुबह करीब साढ़े 10 बजे पुराने विधानसभा भवन के बाहर से मार्च शुरू हुआ.
पुलिस द्वारा दोबारा लाठीचार्ज किए जाने के बावजूद उन्होंने मांगें पूरी होने तक हटने से इनकार कर दिया.भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन के 17वें दिन सुबह करीब साढ़े 10 बजे पुराने विधानसभा भवन के बाहर से मार्च शुरू हुआ.
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इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही आखिरी अवरोधक को पार करने की कोशिश की, स्थिति और बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस को दोबारा लाठीचार्ज करना पड़ा. भीड़ को रोकने में नाकाम रहने पर पुलिस ने विधानसभा से करीब 200 मीटर दूर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे.
इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही आखिरी अवरोधक को पार करने की कोशिश की, स्थिति और बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस को दोबारा लाठीचार्ज करना पड़ा. भीड़ को रोकने में नाकाम रहने पर पुलिस ने विधानसभा से करीब 200 मीटर दूर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे.
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इस मुद्दे को लेकर नौ दिन से अनशन कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के नेता देवेंद्र नाथ महतो एंबुलेंस से मार्च में शामिल हुए. उनके हाथ में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन का चित्र था.
इस मुद्दे को लेकर नौ दिन से अनशन कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के नेता देवेंद्र नाथ महतो एंबुलेंस से मार्च में शामिल हुए. उनके हाथ में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन का चित्र था.
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महतो ने कहा कि कोई भी सरकार लाठी, गोली और बंदूक के दम पर नहीं चलाई जा सकती. सरकार जनता को संतुष्ट रखकर चलाई जाती है. आज सत्याग्रह का 17वां दिन है और मैं नौ दिनों से भूख हड़ताल पर हूं. उन्होंने मुझे भी प्रताड़ित किया और जबरन एम्बुलेंस में बिठा दिया, लेकिन मैं यह लड़ाई जारी रखूंगा.
महतो ने कहा कि कोई भी सरकार लाठी, गोली और बंदूक के दम पर नहीं चलाई जा सकती. सरकार जनता को संतुष्ट रखकर चलाई जाती है. आज सत्याग्रह का 17वां दिन है और मैं नौ दिनों से भूख हड़ताल पर हूं. उन्होंने मुझे भी प्रताड़ित किया और जबरन एम्बुलेंस में बिठा दिया, लेकिन मैं यह लड़ाई जारी रखूंगा.
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वहीं, एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘‘हमें मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर उपहार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हमें लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछारें मिलीं. अब हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती, हम घर नहीं जाएंगे.’’मु
वहीं, एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘‘हमें मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर उपहार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हमें लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछारें मिलीं. अब हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती, हम घर नहीं जाएंगे.’’मु
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अधिकारियों ने बताया कि करीब चार किलोमीटर लंबे मार्ग पर त्वरित कार्रवाई बल, भारतीय रिजर्व बटालियन, जिला पुलिस और त्वरित कार्रवाई दलों के 1,500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था. इलाके में निषेधाज्ञा भी लागू की गई थी.
अधिकारियों ने बताया कि करीब चार किलोमीटर लंबे मार्ग पर त्वरित कार्रवाई बल, भारतीय रिजर्व बटालियन, जिला पुलिस और त्वरित कार्रवाई दलों के 1,500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था. इलाके में निषेधाज्ञा भी लागू की गई थी.
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आंदोलनकारी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं.
आंदोलनकारी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं.
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सोमवार सुबह 9 बजे से विधानसभा मार्च के लिए इकट्ठा हुए हजारों छात्र शाम चार बजे के बाद भी डटे हुए हैं. पिछले सात घंटों से जारी प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन की बौछारों, आंसू गैस के गोलों और लाठीचार्ज के बावजूद आंदोलित युवा पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं.
सोमवार सुबह 9 बजे से विधानसभा मार्च के लिए इकट्ठा हुए हजारों छात्र शाम चार बजे के बाद भी डटे हुए हैं. पिछले सात घंटों से जारी प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन की बौछारों, आंसू गैस के गोलों और लाठीचार्ज के बावजूद आंदोलित युवा पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं.
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आंदोलन की गूंज के बीच झारखंड विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को विपक्ष की गैरमौजूदगी में संचालित हुई. दोपहर बाद सगन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन सड़कों पर जमा हजारों की भीड़ जिद पर अड़ी हुई है.
आंदोलन की गूंज के बीच झारखंड विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को विपक्ष की गैरमौजूदगी में संचालित हुई. दोपहर बाद सगन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन सड़कों पर जमा हजारों की भीड़ जिद पर अड़ी हुई है.
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छात्रों का विधानसभा मार्च मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 51वें जन्मदिन के दिन निकाला गया. जब प्रदर्शनकारी जगन्नाथपुर मंदिर पहुंचे, तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें छोड़ीं. फिलहाल प्रदर्शन के अब और तेज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं.
छात्रों का विधानसभा मार्च मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 51वें जन्मदिन के दिन निकाला गया. जब प्रदर्शनकारी जगन्नाथपुर मंदिर पहुंचे, तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें छोड़ीं. फिलहाल प्रदर्शन के अब और तेज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं.
Published at : 11 Aug 2026 07:00 AM (IST)
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Jharkhand News

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