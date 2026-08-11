रांची प्रोटेस्ट: रात के अंधेरे में छात्रों पर पुलिस बर्बरता की तस्वीर, चेहरे-सिर पर भी आईं चोटें

महतो ने कहा कि कोई भी सरकार लाठी, गोली और बंदूक के दम पर नहीं चलाई जा सकती. सरकार जनता को संतुष्ट रखकर चलाई जाती है. आज सत्याग्रह का 17वां दिन है और मैं नौ दिनों से भूख हड़ताल पर हूं. उन्होंने मुझे भी प्रताड़ित किया और जबरन एम्बुलेंस में बिठा दिया, लेकिन मैं यह लड़ाई जारी रखूंगा.