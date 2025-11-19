हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में CIK की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में सरकारी डॉक्टर फारूक भट और उनकी पत्नी

जम्मू-कश्मीर में CIK की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में सरकारी डॉक्टर फारूक भट और उनकी पत्नी

Jammu-Kashmir News: काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की बड़ी कार्रवाई में एक सरकारी डॉक्टर और उनकी पत्नी को सोशल मीडिया के दुरुपयोग और कट्टरपंथ फैलाने के आरोप में हिरासत में लिया गया.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 19 Nov 2025 11:12 AM (IST)
जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) इकाई ने मंगलवार (18 नवंबर) को कार्रवाई करते हुए श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में छापेमारी की. इस कार्रवाई के बाद एक सरकारी डॉक्टर और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है.

सीआईके ने अधिकारियों का कहना है कि ये कदम उन लोगों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है जो सीमा पार बैठे आकाओं के साथ मिलकर सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे थे और आतंकवादी, अलगाववादी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे थे.

सरकारी डॉक्टर और पत्नी हिरासत में

छापेमारी के दौरान दो आरोपियों शहज़ादा अख्तर और उनके पति डॉ. उमर फारूक भट को हिरासत में लिया गया. दोनों बुगाम कुलगाम के रहने वाले हैं और फिलहाल श्रीनगर के शीरीन बाग में रह रहे थे. डॉ. उमर फारूक फिलहाल एसएमएचएस अस्पताल, श्रीनगर के सुपर स्पेशियलिटी विंग में सरकारी डॉक्टर के रूप में तैनात हैं.

कार्रवाई के दौरान सीआईके की टीमों ने बड़ी मात्रा में डिजिटल और दस्तावेजी सामग्री बरामद की. इनमें 5 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, एक टैबलेट डिवाइस और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल व कागजी साक्ष्य शामिल हैं, जिनका सीधे तौर पर जांच से संबंध बताया गया है.

सीआईके अधिकारियों ने बताया कि डॉ. उमर फारूक “ऑनलाइन गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए और अपने आधिकारिक पद व सामाजिक वैधता का दुरुपयोग कर रहे थे.” जांच में यह भी सामने आया कि दोनों पति-पत्नी अपने पद और सामाजिक प्रतिष्ठा का फायदा उठाकर गैरकानूनी गतिविधियों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे.

महिला पर कट्टरपंथ फैलाने के आरोप

सीआईके ने दावा किया कि महिला संदिग्ध शहज़ादा अख्तर स्थानीय महिलाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कट्टरपंथी बनाने में शामिल थी. सीआईके के मुताबिक वह विभाजनकारी बातें फैलाने और सामुदायिक संपर्क के बहाने कमजोर समूहों को प्रभावित करने का काम कर रही थी.

अधिकारियों का यह भी कहना है कि शहजादा एक कट्टरपंथी महिला संगठन की सदस्य हो सकती है. अधिकारियों ने बताया, “प्रतिबंधित संगठन दुख़्तरान-ए-मिल्लत से उसके संबंध की जांच जारी है.”

सीआईके ने सभी जब्त डिजिटल उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती सुराग यह दिखाते हैं कि एक संगठित डिजिटल नेटवर्क सक्रिय था, जिसका मकसद दुष्प्रचार फैलाना था.

जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि सहयोगियों और समर्थकों का एक व्यापक नेटवर्क इस काम में शामिल हो सकता है. सीआईके का कहना है कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए चरमपंथी सामग्री फैलाकर जनता की धारणा प्रभावित कर रहे थे.

उच्च शिक्षित लोगों द्वारा कट्टरपंथ फैलाने का पैटर्न

सीआईके अधिकारियों के अनुसार, एक चिंताजनक पैटर्न उभर रहा है जिसमें उच्च शिक्षित और पेशेवर तौर पर स्थापित लोग अपने पद का दुरुपयोग करके युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे हैं.

सीआईके प्रवक्ता ने कहा, “अपनी पेशेवर स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर, संबंधित व्यक्ति कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, हिंसा भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कर रहे थे, जिससे भारत संघ की शांति और संप्रभुता को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है.”

सीआईके ने कहा कि यह कार्रवाई एक सख्त संदेश है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी पेशे में हो, आतंकवाद को बढ़ावा देने या सार्वजनिक व्यवस्था से खिलवाड़ करने के लिए सामाजिक या डिजिटल प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा.

प्रवक्ता ने बताया कि सीआईके आतंकवादी इकोसिस्टम इसमें शामिल संचालक, सूत्रधार, समर्थक और प्रचारक को खत्म करने के अपने मिशन पर लगातार काम कर रही है. जांच जारी है और आगे और भी कार्रवाई होने की उम्मीद है.

Published at : 19 Nov 2025 11:12 AM (IST)
