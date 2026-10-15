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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर में बारिश और बर्फबारी से गिरा पारा, सेब के बागानों को नुकसान

कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से गिरा पारा, सेब के बागानों को नुकसान

कश्मीर घाटी के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में रात भर बारिश हुई और ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है. इससे तापमान में गिरावट आई है लेकिन सेब की फसलों और बागानों को नुकसान पहुंचा है. 

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 15 Oct 2026 02:20 PM (IST)
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कश्मीर घाटी के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में रात भर बारिश हुई, जबकि ऊंचाई वाले कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है. इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. तापमान गिरने ने मौसम में ठंड बढ़ गई है. हालांकि, स्थानीय लोग और टूरिस्ट ठंड के लौटने का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत रिकॉर्ड गर्मी के साथ हुई थी. बारिश के कारण सेब की फसलों और बागानों को नुकसान पहुंचा है. 

कश्मीर घाटी और श्रीनगर समेत लद्दाख इलाके के कुछ हिस्सों में रात में ज़ोरदार बारिश हुई और यह गुरुवार सुबह तक जारी रही, जिससे घाटी के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है. ऊंचे इलाकों के कई इलाकों में लगातार तीसरी रात रुक-रुक कर बर्फबारी हुई, जबकि सोनमर्ग और गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों के टूरिस्ट रिजॉर्ट में पहाड़ और घास के मैदान सफेद चादर से ढके दिखाई दिए. 

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गुलमर्ग में बर्फबारी से लोगों की बढ़ी उम्मीद

गुलमर्ग में अपहरवत चोटी पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे टूरिस्ट आकर्षित हो रहे हैं और बर्फ से ढके खूबसूरत माहौल का आनंद ले रहे हैं. कश्मीर में पतझड़ का मौसम बिताने आए कई टूरिस्ट बर्फबारी देखने में कामयाब रहे हैं, और खूबसूरत नज़ारों के बीच यादगार पलों को कैद किया. वहीं, टूरिज्म इंडस्ट्री को उम्मीद है कि जल्दी बर्फबारी से गुलमर्ग में और टूरिस्ट आएंगे, जो कश्मीर के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है.

सेब के बागों को पहुंचा नुकसान

हालांकि, जल्दी सर्दी जैसे हालात शुरू होने से कुछ दिक्कतें भी सामने आई हैं. तेज़ हवाओं और भारी बारिश से बिजबेहरा अनंतनाग में सेब के बागों को काफी नुकसान हुआ है, कई फलदार पेड़ उखड़ गए हैं, जिससे बागवान नुकसान को लेकर परेशान हैं. जहां श्रीनगर-गुलमर्ग रोड पर घना कोहरा छाया रहा. वहीं, सुबह बर्फ जमा होने और खतरनाक फिसलन की वजह से ज़्यादातर पहाड़ी दर्रों पर ट्रैफिक रोक दिया गया. बर्फबारी की वजह से कुछ जरूरी सड़कें भी बंद हो गईं, जिनमें मुगल रोड और सिंथन रोड शामिल हैं.  ये घाटी को जम्मू इलाके से जोड़ने वाली दूसरी सड़कें हैं.

सड़कों पर आवाजाही प्रभावित

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले ज़ोजिला दर्रे, श्रीनगर और किश्तवाड़ को जोड़ने वाले सिंथन टॉप, बांदीपुर-गुरेज़ रोड में राज़दान टॉप और श्रीनगर को पुंछ से जोड़ने वाली पीर की गली समेत जरूरी सड़कों से बर्फ़ हटाने के लिए लोगों और मशीनों को लगाया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि बर्फ़ से भरे हिस्से साफ़ होने के बाद ट्रैफिक की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश की वजह से कश्मीर में पारा गिर गया है और दिन का तापमान नॉर्मल से लगभग 3-9 डिग्री सेल्सियस कम और मिनिमम 1-3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है.

आज भी बारिश के आसार

मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 15 अक्टूबर को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश, तेज़ हवाएं और ओले पड़ सकते हैं. MET डायरेक्टर डॉ. मुख्तार अहमद ने कहा कि 16 अक्टूबर को मौसम आमतौर पर सूखा रहने की उम्मीद है. कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 17 से 24 अक्टूबर तक मौसम सूखा रहने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि 25 से 27 अक्टूबर के बीच आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है. इस दौरान कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और तेज़ हवाएं चल सकती हैं.

लोगों को फसलों को सुरक्षित करने की सलाह

मेटियोरोलॉजिकल सेंटर ने लोगों को सलाह दी है कि वे 15 अक्टूबर को मौसम के हालात को देखते हुए काटे गए सेब, धान और दूसरी फसलों को सुरक्षित रखें. यात्रियों, ट्रांसपोर्टरों और आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें. खासकर जरूरी दर्रों, सड़कों और हाईवे पर हल्की बर्फबारी की संभावना को देखते हुए.

16 अक्टूबर को कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा. इसके बाद 24 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है और किसानों को सलाह दी गई है कि वे 16 अक्टूबर से कटाई और खेती के दूसरे काम फिर से शुरू कर दें.

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Published at : 15 Oct 2026 02:20 PM (IST)
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