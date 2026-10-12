जम्मू: बेमौसम बारिश ने तोड़ दिया 71 साल का रिकॉर्ड! फसलें बर्बाद, एक की मौत

रविवार को जम्मू में 2 घंटे में 185 मिमी बारिश ने पिछले 71 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आसमान से बरसी आफत ने एक महिला की जान ले ली है. मामला जम्मू के बाहरी क्षेत्र वन तालाब का है, जहां पति को बचाने के प्रयास में महिला पानी में बह गई. जम्मू के आसमान से हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जहां आमजन जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया और कई जगहों से नुकसान की खबरें आई.

इस बारिश के कारण जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में खड़ी बासमती की फसल को बर्बाद कर दिया है. वहीं, जम्मू के बाहरी क्षेत्र वन तालाब के रायपुर में अपने पति को पानी में फंसे देख उसे बचाने गई महिला की पानी में डूब कर मौत हो गई.

कैसे हुआ हादसा?

दरअसल, इस इलाके में सुबह बारिश के कारण नाले में पानी का स्तर बढ़ गया था, जैसे ही नाले में पानी बढ़ने लगा तो राबिया कौसर के पति नाले के पास खड़ी अपनी कर को सुरक्षित स्थान पर लगाने के लिए आगे बढ़े. जब तक राबिया कौसर के पति अपने वाहन तक पहुंच पाते अचानक जलस्तर बढ़ गया और अपने पति को पानी से निकलने के लिए वो आगे बढ़ गई, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो पानी के बहाव में बह गईं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव दल पानी में भी महिला को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए, लेकिन फिलहाल महिला का कोई सुराग नहीं मिला है.

माता वैष्णो देवी में हेली सेवा हुई प्रभावित

बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन हुई इस बारिश से श्री माता वैष्णो देवी में चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को भी रद्द करना पड़ा था. मौसम विभाग की माने तो जम्मू संभाग में रविवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने अक्टूबर में पिछले 71 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रविवार को जम्मू में 185.6 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई और इससे पहले 5 अक्टूबर 1955 को 160 मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गई थी.

खड़ी बासमती की फसल हुई बर्बाद

रविवार को हुई इस बारिश ने किसानों के खिले चेहरे मुरझा दिए हैं और यह बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरसी. इस बारिश ने जम्मू के कई इलाकों में खेतों में तैयार खड़ी धान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट की चिंता खड़ी हो गई है. जम्मू के सीमावर्ती इलाके कठुआ, सांबा, जम्मू और अखनूर समेत विश्व प्रसिद्ध आर एस पुरा के खेतों में खड़ी बासमती की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है.

60 से 70 प्रतिशत फसलें प्रभावित

जम्मू के अरनिया सेक्टर में किसान दिलावर सिंह जमवाल ने एबीपी न्यूज को बताया कि जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में करीब 60 से 70 प्रतिशत फसल इस बारिश से पूरी तरह बर्बाद हो गई है. उन्होंने बताया कि मूसलाधार बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है और इस बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने फसल को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया है और अब यह फसल दोबारा तैयार नहीं हो सकती. उन्होंने सरकार से जल्द खराब हुई फसल का मुआवजा देकर किसानों के आर्थिक संकट को दूर करने की मांग की है.

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