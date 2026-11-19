जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ किया है कि केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाली कंपनियों को सबसे पहले स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा. ये बयान उन्होंने 17 नवंबर 2026 को कठुआ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया है. इस दौरान उन्होंने जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में 30 करोड़ से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

उन्होंने इस दौरान प्रदेश में काम करने वाली कंपनियों को साफ कहा है कि नई औद्योगिक नीति ये सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले वो बाहरी भर्ती को बर्दाश्त नहीं करेंगे. साफ है कि प्रदेश में कार्यरत कंपनियों को सबसे पहले स्थानीय युवाओं को महत्व देना होगा.

'बाहरी लोगों की भर्ती बर्दाश्त नहीं'

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी भी कंपनी द्वारा बाहरी लोगों को भर्ती करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेगी. एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "ये बहाना बर्दाश्त नहीं किया जायेगा कि प्रशिक्षित स्थानीय युवा उपलब्ध नहीं हैं. हम आपको अपने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए छह महीने या एक साल का समय दे सकते हैं. हमारे पास अकादमियां, प्रशिक्षण सुविधाएं, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं." उमर अब्दुल्ला ने कहा, "आप जहां भी देखेंगे, आपको जम्मू-कश्मीर के युवा देश की सेवा करते हुए मिल जाएंगे. उन्हें जब भी मौका मिलता है वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं.

दरअसल, प्रदेश सरकार को उम्मीद थी कि प्रदेश में नए कारखाने लगने से स्थानीय युवाओं रोजगार मिलेगा, लेकिन कंपनियां बाहरी लोगों की भर्ती कर रही हैं और उनका तर्क है कि जम्मू-कश्मीर में प्रशिक्षित युवा नहीं है. इससे प्रदेश में स्थानीय युवाओं की चिंताएं बढ़ गई हैं.

राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले पर कहा- मेरे हाथ नहीं

इसके अलावा प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले पर उन्होंने कहा, "हम अपनी मर्जी से केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने हैं. ये अगर उनके हाथ में होता तो ऐसी स्थिति वो पैदा ही नहीं होने देते." उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसे हालात में डाला है, जिसका सामना कर पाना आसान नहीं है."

उमर अब्दुल्ला का ये बयान तब सामने आया है जब लगातार विपक्ष उनपर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने के मुद्दे को लेकर हमलावर है और नरम रूख अपनाने का आरोप लगा रहा है. यही नहीं इस मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर भी असंतोष पैदा हो गया है.