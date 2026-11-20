जम्मू के किश्तवाड़ में 12 नवंबर को मारे गए दो जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की मौत के बाद अब जम्मू पुलिस आतंकियों के मददगारों जिन्हें ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) कहा जाता है, उनके नेटवर्क पर नजर रख रही है, जो किश्तवाड़, उधमपुर और जम्मू क्षेत्र के कुछ अन्य जिलों के पहाड़ी इलाकों में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों की मदद कर रहे थे. सूत्रों ने बताया कि 'हाल ही में पुलिस को कुछ सफलताएं मिली हैं और आगे भी ऐसी और सफलताएं मिलने की उम्मीद है', जिनसे जम्मू के कई आतंकियों के इको सिस्टम को खत्म किया जा सकता है.

सूत्र बताते है कि सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐसी सप्लाई चेन का पता चला है, जो पहाड़ों में छिपे आतंकवादियों तक राशन और अन्य जरूरी सामान पहुंचा रही थी. हालांकि, जो लोग पीठ पर बैग लादकर या खच्चरों के जरिए यह सामान पहुंचाते थे, उन्हें यह नहीं पता था कि यह सामान किसके लिए है. उन्हें बताया गया था कि इसे सरकारी डिपो या दुकानों तक पहुंचाना है.

आतंकवादी छिपने के लिए पक्के बंकरों का करते हैं इस्तेमाल

'विदेशी आतंकवादियों की मदद करने वाले आतंकियों के इन मददगारों की संख्या बहुत कम है. यहां तक कि जो लोग राशन या अन्य सामान पहुंचाते हैं, उन्हें भी यह नहीं पता होता कि यह आतंकवादियों के लिए है. केवल एक या दो लोगों को ही इसकी जानकारी होती है जो राशन भेजते हैं. सामान को एक ऐसी जगह पर रख दिया जाता है, जहां से आतंकवादी उसे उठा लेते हैं.'

सूत्रों के अनुसार, आतंकवादी ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि उनकी लोकेशन का पता न चल सके. सूत्रों ने बताया कि विदेशी आतंकवादियों की संख्या बहुत कम है. सुरक्षा बलों के दबाव से बचने के लिए, ये आतंकवादी किश्तवाड़ की ऊंचाइयों से अनंतनाग, उधमपुर से डोडा या कठुआ, और राजौरी-पुंछ की पीर पंजाल रेंज से लेकर दक्षिण कश्मीर तक आते-जाते रहते हैं. छिपने के लिए आतंकवादी पहाड़ों में बने पक्के बंकरों का इस्तेमाल करते हैं.

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अपनी मर्जी से आतंकवादियों की मदद करने वालों पर कार्रवाई

सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियां ने इन मददगारों तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही हैं जो विदेशी आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं. कुछ महीने पहले, किश्तवाड़ पुलिस ने OGWs के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें एक सरकारी कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं. अन्य जिलों में भी कुछ OGWs को गिरफ्तार किया गया है.

कुछ लोगों ने शायद बंदूक के डर से आतंकवादियों की मदद की, जबकि कुछ अन्य लोगों ने अनजाने में उनकी मदद की, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वे जो राशन और अन्य सामान पहाड़ों में ले जा रहे हैं, वह आतंकवादियों के लिए है. सूत्रों के अनुसार, कुछ अन्य लोगों ने भी शायद अपनी मर्जी से आतंकवादियों की मदद की हो. सूत्रों ने बताया, 'जिन लोगों ने अपनी मर्जी से आतंकवादियों की मदद की है, उनके खिलाफ 'गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम' (UAPA) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.'