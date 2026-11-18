जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर में शेरे कश्मीर पुलिस अकादमी में प्रोबेशनरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, प्रोबेशनरी सब-इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के असिस्टेंट डायरेक्टर की पासिंग-आउट परेड को संबोधित किया. जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद बहादुर जवानों, रशपाल कुमार और बाबी चंद को श्रद्धांजलि देते हुए एलजी ने कहा कि उनकी हिम्मत, लगन और सर्वोच्च बलिदान पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा.



लेफ्टिनेंट गवर्नर नोज सिन्हा ने उनके परिवारों को भरोसा दिलाया कि देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है. उन्होंने शहीद के परिजनों की भलाई, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

शहीद का घर मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर- मनोज सिन्हा

एलजी ने कहा, “शहीद का घर मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर और तीर्थस्थल है. मैं उनके परिवारों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस मुश्किल समय में वे अकेले नहीं हैं. पूरा देश उनके साथ खड़ा है. यह सच है कि कोई भी मुआवजा एक अनमोल जीवन की भरपाई नहीं कर सकता. फिर भी, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह पक्का करें कि देश के इन बहादुर बेटों के परिवार एक सम्मानजनक और इज्जतदार जीवन जिएं.”

उन्होंने आगे कहा कि यह पक्का किया जाएगा कि उन्हें सभी जरूरी मदद मिले, ताकि उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल रहे. देश का हर नागरिक इन बहादुर बेटों की हिम्मत, लगन और सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है.

74 अधिकारियों को LG ने दी बधाई

अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने वाले 74 अधिकारियों को बधाई देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इन समर्पित युवा अधिकारियों ने देश सेवा का रास्ता चुना है. उन्होंने कहा, ''उनकी यह उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवारों के लिए बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी गर्व का पल है, जिसने जन सेवा और हिम्मत के अपने शानदार इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है.

पुलिसिंग और पर्यावरण की सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारियां- LG

नए शामिल हुए अधिकारियों को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जोर दिया कि पुलिसिंग और पर्यावरण की सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जिनके लिए त्याग, कमिटमेंट और कर्तव्य की गहरी भावना की जरूरत होती है. लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आतंकवाद का सामना करने, मुश्किल हालात में पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने और दशकों की समर्पित सेवा और त्याग के जरिए नागरिकों की सुरक्षा करने में जम्मू कश्मीर पुलिस के शानदार रिकॉर्ड पर जोर दिया.

'लगातार कोशिशों से JK में सुरक्षा-स्थिरता और मजबूत होगी'

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अधिकारियों से कहा कि वे गर्व और ज़िम्मेदारी के साथ यूनिफ़ॉर्म पहनें, और अपने से पहले आए लोगों के बलिदानों को याद करें. इस बात पर जोर देते हुए कि आतंकवाद शांति और तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भरोसा जताया कि लगातार कोशिशों से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और स्थिरता और मजबूत होगी.

जम्मू कश्मीर जल्द ही आतंक-मुक्त हो जाएगा- LG

उन्होंने कहा, “सिर्फ मुट्ठी भर विदेशी आतंकवादी बचे हैं. जम्मू कश्मीर जल्द ही आतंक-मुक्त हो जाएगा. दशकों से ऐसा माहौल बनाया गया था जिसमें दुकानें, स्कूल और बिजनेस आधे साल बंद रहते थे. जम्मू कश्मीर में मौजूद संघर्ष करने वाले लोग आतंकवाद और अलगाववाद के धंधे में लगे हुए थे. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जोरदार झटका दिया और संघर्ष करने वालों की दुकानें बंद हो गईं.”

मॉडर्न पुलिसिंग अप्रोच अपनाने पर जोर

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साइबर खतरों, डिजिटल रेडिकलाइज़ेशन, ड्रोन-बेस्ड खतरों, नार्को-टेररिज़्म और दूसरे तरह के एसिमेट्रिक वॉरफेयर से निपटने के लिए एक मॉडर्न पुलिसिंग अप्रोच अपनाने की बात कही. लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज की सिक्योरिटी चुनौतियों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी में काबिलियत, फोरेंसिक काबिलियत, इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और एजेंसी के बीच तालमेल की अहमियत पर जोर दिया.

सिक्योरिटी खतरा मोबाइल स्क्रीन से भी आ सकता है- LG

LG ने कहा, “आज का सिक्योरिटी खतरा सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन से भी आ सकता है. अगर हम आज की चुनौतियों का मुकाबला कल के तरीकों से करेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे. मैं चाहता हूं कि हर जवान और हर ऑफिसर न सिर्फ काउंटर-टेररिज्म में बल्कि डिजिटल टूल्स, फोरेंसिक साइंस, साइबर फोरेंसिक, डिजिटल एविडेंस और मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी में भी माहिर हो.”

कम्युनिटी इंगेजमेंट और असरदार बीट पुलिसिंग की अहमियत पर जोर

लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कम्युनिटी एंगेजमेंट और असरदार बीट पुलिसिंग की अहमियत को लेकर कहा कि अच्छे शासन के लिए नागरिकों और पुलिस के बीच भरोसा बहुत जरूरी है. उन्होंने ऑफिसर्स से कहा कि वे समझदारी से काम लें. संवेदनशीलता, व्यावसायिकता और ईमानदारी के साथ काम करें. उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखना एक मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए. साथ ही, बेहतर कानून-व्यवस्था ने जम्मू-कश्मीर में निवेश, पर्यटन, उद्यमिता और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

6 सालों में जम्मू-कश्मीर में शांति चाहने वालों की संख्या बढ़ी- LG

उन्होंने कहा, "पिछले 6 सालों में जम्मू-कश्मीर में शांति चाहने वालों की संख्या बढ़ी है. जम्मू-कश्मीर का हर नागरिक अपने लिए एक सुरक्षित घर, अच्छी शिक्षा, रोजगार, व्यापार के अवसर और अपने बच्चों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य चाहता है. अब, आपको न सिर्फ उनकी सुरक्षा का, बल्कि उनके भरोसे का भी संरक्षक बनना होगा."

इससे पहले उपराज्यपाल ने औपचारिक सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया. उन्होंने उन अधिकारियों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था. साथ ही युवा अधिकारियों को पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ दिलाई गई.