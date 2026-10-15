गुलाब नबी आजाद और रविंद्र रैना के पास क्यों हैं सरकार बंगले? J&K कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा सरकारी बंगले अपने पास रखने की वैधता पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना द्वारा सरकारी आवास अपने पास रखने के कानूनी आधार पर सवाल उठाए हैं.

कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो इस तरह के आवंटन से जुड़ी नीति और उस अधिकार के बारे में स्पष्ट करें, जिसके तहत उन्हें मार्च 2027 तक सरकारी आवास अपने पास रखने की अनुमति दी गई है.

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केंद्र सरकार से मांगा जवाब

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से एक हलफनामा मांगा है. इसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि राजनीतिक हस्तियों द्वारा सरकारी आवास अपने पास रखने के लिए कौन सी समान नीति लागू होती है, और किस अधिकार के तहत एक विशेष समिति ने इन आवंटनों को जारी रखने की सिफारिश की है.

याचिकाकर्ता ने क्या तर्क दिए?

इस मामले की सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एस.एस. अहमद ने कोर्ट का ध्यान 26 दिसंबर 2022 के एक पुराने आदेश की ओर दिलाया. उस आदेश में एक खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि केवल सुरक्षा कारणों का हवाला देकर सरकारी संपत्तियों में रह रहे लोगों को बेदखली से नहीं बचाया जा सकता.

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि गुलाम नबी आजाद और रविंदर रैना का सरकारी आवास अपने पास रखना कोर्ट के पिछले निर्देशों के खिलाफ है और इसे केवल सुरक्षा के आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने दलील दी कि सुरक्षा के नाम पर सरकारी आवास पर अनधिकृत कब्जे को संरक्षण नहीं दिया जा सकता, और ऐसा कोई भी कब्जा किसी वैध कानूनी आधार पर ही होना चाहिए.

बचाव पक्ष ने क्या तर्क दिए?

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ओर से पेश हुईं सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली ने डिवीजन बेंच के सामने 12 सितंबर 2026 की एक अनुपालन रिपोर्ट रखी, जिसमें आवंटन बढ़ाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण दिया गया था. उन्होंने अदालत को बताया कि, अदालत के पिछले निर्देशों के अनुसार, आजाद और रैना के पास आवासीय आवास बनाए रखने से जुड़े मामलों को 14 अगस्त 2026 को हुई एक विशेष समिति की बैठक में रखा गया था. समिति ने दोनों राजनीतिक नेताओं के पक्ष में आवंटन जारी रखने की सिफारिश की, जिसके बाद इन सिफारिशों को सक्षम प्राधिकार के सामने पेश किया गया. सक्षम प्राधिकारी ने विचार करने के बाद, आजाद और रैना को मार्च 2027 तक या अगली समीक्षा तक अपना सरकारी आवास अपने पास रखने की अनुमति दे दी.

कोर्ट ने क्या कहा?

इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, डिवीजन बेंच ने सरकार से ऐसे फैसलों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के बारे में सवाल किया. अदालत ने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा सरकारी आवास अपने पास रखने के लिए कौन सी नीति लागू होती है, और उस विशेष समिति को ऐसे आवंटन जारी रखने की सिफारिश करने का अधिकार कहां से मिला. बेंच ने उस एक समान नीति के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा, जिसे सरकार के वकील के अनुसार, इन दो नेताओं को अपना सरकारी आवास अपने पास रखने की अनुमति देते समय लागू किया गया था.

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