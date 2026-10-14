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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, जानें अपडेट

जम्मू-कश्मीर के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, जानें अपडेट

कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेशक के आदेश के अनुसार श्रीनगर नगर निगम की सीमा क्षेत्र में आने वाले स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक चलेंगे.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 14 Oct 2026 04:46 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने बुधवार (14 अक्टूबर) को घाटी में ठंड बढ़ने की वजह से स्कूलों का समय बदल दिया. कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेशक के आदेश के अनुसार, श्रीनगर नगर निगम की सीमा में आने वाले स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक चलेंगे.

आदेश में ये भी कहा गया है कि श्रीनगर नगर निगम की सीमा के बाहर और घाटी के अन्य जिलों में स्कूल सुबह 10.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक चलेंगे. पिछले दो दिनों में कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद दिन छोटे होने और ठंड बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है.

कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी

कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार (14 अक्टूबर) सुबह ताजा बर्फबारी हुई, जिससे कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए. मौसम में यह बदलाव सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आया है. अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर के मैदानी इलाकों में रातभर बारिश हुई. उन्होंने बताया कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है.

गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी रूक-रूककर बर्फबारी

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पर्यटन स्थल पहलगाम और इसके आसपास के इलाकों में रातभर बर्फबारी हुई. उत्तरी कश्मीर के पर्यटन स्थलों गुलमर्ग और सोनमर्ग के साथ-साथ जोजिला मार्ग, राजदान टॉप और गुरेज के तुलैल में भी रुक-रुककर बर्फबारी जारी रही. घाटी के मैदानी इलाकों में, जिनमें ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर भी शामिल है, रातभर बारिश हुई. हालांकि, सुबह होते-होते बादल छंट गए और धूप निकल आई. 

15 और 16 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने कहा कि गुरुवार (15 अक्टूबर) तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है. इस दौरान गरज के साथ बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने का भी अनुमान है. विभाग ने कहा कि 16 अक्टूबर को मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा और कुछ स्थानों पर थोड़े समय के लिए हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद 24 अक्टूबर तक मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है.

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Published at : 14 Oct 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah JAMMU KASHMIR NEWS Srinagar NEWS
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