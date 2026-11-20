जम्मू और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी का चार्ज संभालने के एक दिन बाद, डॉ. सज्जन सिंह यादव ने गुरुवार (19 नवंबर) शहर का अपना पहला फील्ड टूर किया, जिसमें उन्होंने शहर के डेवलपमेंट के माहौल, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई के इंतजाम और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने और शहरी जीवन की ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर बनाने के मकसद से चल रहे कामों का खुद जायजा लिया.

चीफ सेक्रेटरी के साथ जम्मू के डिविजनल कमिश्नर विकास कुंडल, जम्मू के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (JMC) की कमिश्नर आयुषी सूदन, जम्मू के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जोगिंदर सिंह, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) के वाइस चेयरमैन के अलावा डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दूसरे सीनियर अधिकारी भी थे.

टूर के दौरान, डॉ. यादव ने जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन और दूसरे शहरी विकास प्रोग्राम के तहत किए गए डेवलपमेंट और ब्यूटीफिकेशन के कामों की प्रोग्रेस और असर का अंदाजा लगाने के लिए कई खास कमर्शियल और पब्लिक जगहों का दौरा किया. उन्होंने शहर के लोगों और विजिटर्स की सुविधा के लिए बनाए गए सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट के इंतजाम और सिविक सुविधाओं के बारे में भी पूछा.

चीफ सेक्रेटरी ने टूर की शुरुआत घुनाथ बाजार के दौरे से की

चीफ सेक्रेटरी ने अपने टूर की शुरुआत रघुनाथ बाजार के दौरे से की, जहां उन्होंने जम्मू स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSCL) के तहत किए गए डेवलपमेंट और ब्यूटीफिकेशन के कामों का रिव्यू किया. उन्होंने मार्केट में किए गए सुधारों और लोगों की सुविधा और ट्रेडर्स, विजिटर्स और खरीदारों के पूरे अनुभव पर उनके असर का जायजा लिया.

इसके बाद उन्होंने बहू प्लाजा और उसके आस-पास के इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने मौजूदा सिविक इंतजामों का अंदाजा लगाया और इस जरूरी कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब के लिए पाइपलाइन में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू लिया. उन्हें पब्लिक सुविधाओं को और बढ़ाने और इलाके के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के मकसद से किए गए प्रस्तावित कामों के बारे में बताया गया.

गांधी नगर के अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट में, चीफ सेक्रेटरी ने कमर्शियल इलाके और उसके आस-पास की पब्लिक जगहों को बेहतर बनाने के लिए किए गए डेवलपमेंट और ब्यूटीफिकेशन के कामों का इंस्पेक्शन किया. उन्होंने बनाई गई सुविधाओं और इलाके को और ज्यादा आसान, व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए और सुधार की गुंजाइश का भी जायजा लिया.

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चीफ सेक्रेटरी ने तवी रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट का भी किया दौरा

चीफ सेक्रेटरी ने बाद में तवी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का दौरा किया, जो जम्मू के शहरी बदलाव की खास कोशिशों में से एक है, ताकि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और वहां बनाई जा रही सुविधाओं का अंदाजा लगाया जा सके. उन्हें इसके बड़े डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताया गया, जिसमें अगले फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और और पब्लिक सुविधाएं बनाने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे रिवरफ्रंट को शहर के लिए एक बड़ी मनोरंजन और पब्लिक अट्रैक्शन में बदलने की सोची गई है.

टूर के दौरान, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर, विकास कुंडल ने जम्मू शहर के ज्योग्राफिकल फैलाव, डेवलपमेंट की राह, चल रहे प्रोजेक्ट्स और इसके आगे के बदलाव के लिए सोची गई बड़ी कोशिशों का एक बड़ा ओवरव्यू दिया.

जम्मू के डिप्टी कमिश्नर, मिंगा शेरपा ने चीफ सेक्रेटरी को देखे गए इलाकों में किए गए ब्यूटीफिकेशन और डेवलपमेंट के कामों के बारे में जानकारी दी, साथ ही सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने, शहरी जीवन स्तर में सुधार और नागरिकों की सुविधा के लिए और सुविधाएं बनाने के प्लान के बारे में भी बताया. JMC की कमिश्नर, आयुषी सूदन ने अलग-अलग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, इन कामों पर हुए खर्च और तवी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट समेत बड़े कामों की प्रोग्रेस की डिटेल में जानकारी दी. उन्होंने उन्हें कॉर्पोरेशन के बड़े सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के बारे में भी बताया.

JMC द्वारा बनाए गए डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया

चीफ सेक्रेटरी को JMC द्वारा बनाए गए वेस्ट प्रोसेसिंग और डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, जिसमें इसके 57 MLD कैपेसिटी वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs), कोट भलवाल में मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) और पुराने वेस्ट की रिकवरी और उसे रिफ्यूज-डिराइव्ड फ्यूल (RDF) में बदलने के लिए चल रही बायोमाइनिंग शामिल है.

उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को JMC के मौजूदा सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बताया, जिसमें सैनिटेशन कर्मचारियों की तैनाती, मशीनरी और इक्विपमेंट की उपलब्धता, और तय वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के डोर-टू-डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और साइंटिफिक प्रोसेसिंग के इंतजाम शामिल हैं. इस दौरे से नए बने चीफ सेक्रेटरी को शहरी विकास की खास कोशिशों को जमीनी स्तर पर लागू करने का सीधे तौर पर अंदाजा लगाने और अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही जम्मू शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिक जरूरतों और भविष्य की विकास प्राथमिकताओं से परिचित होने का मौका मिला.

इस दौरे से शहरी विकास, कुशल म्युनिसिपल सेवाओं, वैज्ञानिक तरीकों पर लगातार ध्यान देने के पहलू को दिए जाने वाले महत्व पर जोर दिया गया. जम्मू के लोगों के लिए कचरा प्रबंधन, और साफ-सुथरी, सुलभ तथा देखने में आकर्षक सार्वजनिक जगहों का निर्माण.