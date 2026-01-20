श्रीनगर: 7.17 करोड़ रुपये से चमका ऐतिहासिक अमीरा कदल पुल, विरासत और आधुनिकता का बना नया प्रतीक

जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है. झेलम नदी पर बने ऐतिहासिक 'अमीरा कदल' पुल को पारंपरिक कश्मीरी वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं के संगम के साथ एक खूबसूरत पैदल मार्ग (Pedestrian Bridge) के रूप में पुनर्जीवित किया गया है. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस नवनिर्मित पुल का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया.

अमीरा कदल श्रीनगर के सबसे पुराने लकड़ी के पुलों में से एक है, जिसे पहली बार 1774 में अफगान गवर्नर अमीर खान जवान शेर ने बनवाया था. स्मार्ट सिटी पहल के तहत 7.17 करोड़ रुपये की लागत से इसकी 'रेट्रोफिटिंग' की गई है. अब यह पुल केवल पार करने का रास्ता नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बन गया है, जहां वेंडिंग कियोस्क, गज़ेबो, प्लाज़ा और बैठने के लिए आधुनिक स्थान बनाए गए हैं.

हब्बा कदल और ज़ीरो ब्रिज की तर्ज पर विकास

श्रीनगर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यह तीसरा ऐसा पुल है जिसे विरासत और आधुनिकता के मेल से तैयार किया गया है. इससे पहले हब्बा कदल और ज़ीरो पुल को भी इसी तर्ज पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाया जा चुका है. डिविज़नल कमिश्नर कश्मीर, अंशुल गर्ग ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य शहर के पारंपरिक स्वरूप को बनाए रखते हुए उसे सुंदर बनाना है.

उपराज्यपाल का विजन: विरासत और आधुनिकता का मिलन

उद्घाटन के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "स्मार्ट सिटी पहल का मकसद सार्वजनिक स्थानों और कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए श्रीनगर के पारंपरिक शहरी चरित्र को फिर से जीवित करना है. इस पुल के तैयार होने से श्रीनगर और 'शहर-ए-खास' के बीच का पुराना संबंध फिर से बहाल होगा."

लाल चौक से बाजारों की कनेक्टिविटी होगी बेहतर

अमीरा कदल पुल व्यस्त लाल चौक इलाके को आसपास के बाजारों से जोड़ता है. नए स्वरूप में यहाँ स्मार्ट लाइटिंग और बेहतर पैदल रास्ते बनाए गए हैं, जिससे यह स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी मनोरंजन और घूमने की पसंदीदा जगह बनेगा. यह पुल अब श्रीनगर के रिवरफ्रंट डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा बन चुका है.