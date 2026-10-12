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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर: पूर्व मंत्री सरदार हरबंस सिंह का निधन, 84 साल में ली अंतिम सांस

कश्मीर: पूर्व मंत्री सरदार हरबंस सिंह का निधन, 84 साल में ली अंतिम सांस

नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व कैबिनेट मंत्री सरदार हरबंस सिंह का 84 साल की उम्र में निधन हो गया. वह फारूक अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार थे.

Written By : पंकज यादव, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 12 Oct 2026 11:17 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर की राजनीति से एक दुखद खबर सामने आई है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सरदार हरबंस सिंह का रविवार (11 अक्टूबर) देर रात निधन हो गया. वह 84 वर्ष के थे. उनके परिवार ने उनके निधन की जानकारी दी. सिंह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और जम्मू के एक अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था. उनके निधन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और समर्थकों में शोक की लहर है.

सरदार हरबंस सिंह के बड़े बेटे कुलवंत सिंह ने बताया कि उनके पिता की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थी. उनका जम्मू के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था. इसी दौरान रविवार देर रात उनकी हालत बिगड़ गई और रात करीब दो बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.

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परिवार के मुताबिक, सरदार हरबंस सिंह का अंतिम संस्कार सोमवार शाम 5 बजे जम्मू के शास्त्री नगर श्मशान घाट पर किया जाएगा. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे और तीन बेटियां हैं.

फारूक अब्दुल्ला सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री

सरदार हरबंस सिंह जम्मू-कश्मीर की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे. उन्होंने 1996 से 2002 तक फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया था. इस दौरान उन्होंने सरकार में अहम जिम्मेदारियां संभालीं.

पिछले साल दिसंबर में उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया था. इस नियुक्ति से साफ था कि पार्टी में उनके अनुभव और राजनीतिक समझ को महत्व दिया जाता था. उनके निधन से पार्टी ने एक ऐसे वरिष्ठ नेता को खो दिया है, जो लंबे समय से संगठन और राजनीति से जुड़े हुए थे.

रतन लाल गुप्ता ने जताया दुख

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने सरदार हरबंस सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि समाज के लिए सिंह के अमूल्य योगदान और उनकी समर्पित सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा.

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गुप्ता ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. साथ ही, उन्होंने शोक में डूबे परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए इस मुश्किल समय में उन्हें दुख सहने की शक्ति मिलने की कामना की. सरदार हरबंस सिंह के निधन से उनके परिवार, करीबियों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को गहरा दुख पहुंचा है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Oct 2026 11:17 AM (IST)
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Kashmir News Sardar Harbans Singh
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