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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीरः 'परिसीमन गलत था तो...', LoP सुनील शर्मा की CM उमर अब्दुल्ला को चुनौती

जम्मू कश्मीरः 'परिसीमन गलत था तो...', LoP सुनील शर्मा की CM उमर अब्दुल्ला को चुनौती

जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने परिसीमन को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला को बड़ी चुनौती दी है. कहा कि अगर उन्हें लगता है कि परिसीमन गलत था, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 10 Oct 2026 10:27 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीनियर भारतीय जनता पार्टी नेता सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनौती दी है कि अगर उन्हें लगता है कि परिसीमन (delimitation) गलत था, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.

यह चुनौती उमर अब्दुल्ला के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के बारे में कहा था कि इसे BJP की मदद करने के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 2019 में J&K का परिसीमन उनकी मदद के लिए किया गया था.

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वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि वह इसका पूरी तरह समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवैध वोटरों को वोट देने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए और जो वोटर अपनी जगह से हट गए हैं, जिनकी मौत हो गई है या जो मिल नहीं रहे हैं, उनके नाम हटाना 'वोट चोरी' नहीं है.

सीएम उमर अब्दुल्ला के आरोपों का नेता प्रतिपक्ष ने दिया जवाब

परिसीमन से BJP को फायदा पहुँचाने के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोपों का जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि अगर परिसीमन गलत था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और उमर को नैतिक आधार पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस और PDP की दोहरी नीति और अराजकता फैलाने की कोशिशों की भी आलोचना की.

'उमर सरकार के खिलाफ जिला स्तर पर BJP करेगी प्रदर्शन'

विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जिला-स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रही है. शर्मा ने कहा कि पार्टी पूरे केंद्र शासित प्रदेश में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज़ करेगी ताकि शासन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज से जुड़े मुद्दों को उजागर किया जा सके.

उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों का मकसद जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और अलग-अलग जिलों में प्रदर्शनों के जरिए जनता की चिंताओं को उठाना है. पार्टी की प्रस्तावित कार्ययोजना बताते हुए शर्मा ने संकेत दिया कि BJP अपने विरोध अभियान को विधानसभा से आगे ले जाएगी और अपनी चिंताओं को सीधे जनता के सामने रखेगी.

दिल्ली का प्रदर्शन देश को अस्थिर करने की साजिश- सुनील शर्मा

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शन देश को अस्थिर करने की साज़िश का हिस्सा हैं, जिसके तहत नेपाल और बांग्लादेश की तरह युवाओं के बीच अशांति फैलाई जा रही है. उन्होंने CEC जैसी संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना भी की.

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Published at : 10 Oct 2026 10:25 PM (IST)
Tags :
Sunil Sharma JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
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