रणजी ट्रॉफी पर जम्मू और कश्मीर का कब्जा, आठ बार के चैंपियन 'कर्नाटक' को दी मात

जम्मू और कश्मीर ने आठ बार के चैंपियन कर्नाटक को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया. कर्नाटक के हुबली में खेले गए फाइनल में जम्मू कश्मीर (J&K) को पहली इनिंग में बड़ी लीड के आधार पर विनर घोषित किया गया. पहली इनिंग में 291 रन की बड़ी लीड लेने के बाद, J&K ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और कर्नाटक को वापसी का कोई असली मौका नहीं दिया.

कर्नाटक के लिए मैच में वापसी का एकमात्र रास्ता दूसरी इनिंग में J&K को सस्ते में आउट करना और एक मुश्किल चेज सेट करना था. उन्होंने जल्दी स्ट्राइक करके J&K को 11/2 पर ला दिया, लेकिन वे कंट्रोल पाने के इतने ही करीब थे.

ओपनर कमरन इकबाल ने नई बॉल के अटैक का किया सामना

ओपनर कमरन इकबाल ने नई बॉल के अटैक का सामना किया और धैर्य के साथ इनिंग को फिर से बनाया. उन्होंने पारस डोगरा और अब्दुल समद के साथ लगातार हाफ-सेंचुरी पार्टनरशिप करके टीम को संभाला. बाद में, कमरन और साहिल लोत्रा ने सब्र और सोच-समझकर कर्नाटक के लिए रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया.

कमरन इकबाल और साहिल लोत्रा की सेंचुरी से बाहर हुआ कर्नाटक

कमरन इकबाल और साहिल लोत्रा दोनों ने दूसरी इनिंग में शानदार सेंचुरी बनाईं, जिससे मैच कर्नाटक की पहुंच से बाहर हो गया. चौथे दिन के दूसरे हाफ से, खेल एक जरूरी नतीजे की ओर बढ़ रहा था क्योंकि कर्नाटक नतीजे से हार मान चुका था. लोकल टाइम पर दोपहर 2:12 PM पर, कप्तान पारस डोगरा ने इनिंग डिक्लेयर की, जिससे खुशी का जश्न शुरू हो गया. पहली इनिंग का फायदा उनके पक्ष में होने पर, दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाया, जिससे J&K की ऐतिहासिक जीत पक्की हो गई.

खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर मनाया जश्न

खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर जश्न मनाया और मैदान पर भावनाएं उमड़ पड़ीं. हेड कोच अजय शर्मा इस ऐतिहासिक पल में मुस्कुराते हुए दिखे, जबकि वहां मौजूद बड़े लोगों ने टीम की शानदार कामयाबी की तारीफ की. यह जीत J&K का 67 साल में पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल है. एक अनुभवी कर्नाटक टीम के खिलाफ अपना पहला फाइनल खेलना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन J&K ने पूरे मैच में कमाल का धैर्य, स्किल और विश्वास दिखाया.

पहली इनिंग्स में शुभम पुंडीर की सेंचुरी ने बड़ी लीड की नींव रखी, जबकि औकिब नबी के सीज़न के सातवें फाइव-विकेट हॉल ने कर्नाटक को बैटिंग और बॉलिंग दोनों में मज़बूती से बैकफुट पर धकेल दिया, जम्मू और कश्मीर ने डोमेस्टिक क्रिकेट हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

सीएम अब्दुल्ला बनें ऐतिहासिक पल के गवाह

J&K के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस हिस्टोरिक पल को देखने के लिए अपने कई कैबिनेट साथियों और जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ मौजूद थे.

जीत पर एलजी ने मनोज सिन्हा ने टीम को दी बधाई

लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टीम को बधाई देने के लिए X पर ट्वीट किया, और उनकी अचीवमेंट पर गहरा गर्व जताया है. LG ने पोस्ट किया, “J&K का सबसे अच्छा समय आ गया है! जब मैं हमारी क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी जीतते हुए देख रहा हूँ तो इमोशंस शब्दों से परे हैं. हर उस जबरदस्त प्लेयर को जिसने अपनी हिम्मत से हिस्ट्री बनाई: पूरे UT की तरफ से गर्व से धन्यवाद. आपने हिस्ट्री को अमर कर दिया है—इसे सम्मान के साथ अपनाएं.”

उन्होंने आगे यूनियन टेरिटरी में स्पोर्ट्स प्रोग्रेस का क्रेडिट हाल के सालों में की गई कोशिशों को दिया. उन्होंने कहा, “मैं 2019 के बाद PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में UT की खेल क्रांति के लिए आभारी हूं. सभी युवाओं के लिए: इस आग को अपने क्षितिज में जलने दें—लगातार और जमकर ट्रेनिंग करें. इस जीत से आगे बढ़कर दबदबे के युगों की शुरुआत करें. J&K का अजेय भविष्य आपसे शुरू होता है.”