हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu-Kashmir News: कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, हरी काई से ढकी डल झील, 135 साल में सबसे गर्म फरवरी

Jammu-Kashmir News: कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, हरी काई से ढकी डल झील, 135 साल में सबसे गर्म फरवरी

Jammu-Kashmir News In Hindi: इस साल सर्दियों के महीनों में कम बर्फबारी होने से कश्मीर घाटी में तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया है. श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील भी आज चमकीले हरे रंग की परत से ढक गई है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 28 Feb 2026 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के बदलते पैटर्न का असर अब कश्मीर घाटी में साफ दिखाई देने लगा है. इस साल सर्दियों के महीनों में बेहद कम बर्फबारी हुई और बसंत की शुरुआत में ही तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया. नतीजतन पहाड़ों पर बर्फ न के बराबर है, पेड़ों पर समय से पहले फूल खिल रहे हैं और जल स्रोतों में काई जमने लगी है. श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील, जो कभी अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और जैव विविधता के लिए जानी जाती थी, आज चमकीले हरे रंग की परत से ढकी नजर आ रही है. लगभग 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली झील का पानी ऑटोमोबाइल कूलेंट जैसा दिखाई दे रहा है, जिससे इसकी सुंदरता और पारिस्थितिकी दोनों प्रभावित हुई हैं.

आउटलेट गेट बंद होने से पानी का प्रवाह हुआ सीमित

काई के फैलाव के पीछे कम बर्फबारी और घटती बारिश को मुख्य कारण बताया जा रहा है. नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच कम बर्फ पड़ने से झील में पानी कम पहुंचा, जबकि आउटलेट गेट बंद होने से पानी का प्रवाह भी सीमित हो गया. लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (LCMA) के वाइस चेयरमैन मंजूर अहमद कादिरी के अनुसार, डल झील में काई का फैलाव सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस साल कम बारिश और अधिक तापमान के कारण यह असामान्य रूप से बढ़ गया है.

श्रीनगर में पिछले 135 सालों में सबसे गर्म फरवरी रही

श्रीनगर मौसम कार्यालय के अनुसार फरवरी 2026 पिछले 135 सालों में सबसे गर्म फरवरी रही, जब अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 12 डिग्री अधिक था. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद हुसैन मीर ने बताया कि दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच सामान्य वर्षा का लगभग 60 प्रतिशत मिलता है, लेकिन इस बार यह 80 प्रतिशत कम रही. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मार्च में भी पर्याप्त बर्फबारी या बारिश नहीं हुई तो अप्रैल तक नदियों और झीलों को पानी देने वाले ग्लेशियर गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं.

ऑक्सीजन स्तर बढ़ाने के लिए LCMA ने लगाए आर्टिफिशियल एरेटर

इस बदलाव का असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है. डल झील से जुड़े फोटोग्राफर अब्दुल कयूम और शिकारा चालक मुनीर अहमद ने बताया कि पर्यटक पानी के रंग और गुणवत्ता को लेकर सवाल करते हैं, जबकि स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. LCMA ने झील में पानी की फ्लशिंग शुरू करने और आर्टिफिशियल एरेटर लगाने जैसे कदम उठाए हैं, ताकि ऑक्सीजन स्तर बढ़ाया जा सके और काई को नियंत्रित किया जा सके.

हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले महीनों में भी कम बारिश की संभावना है. यदि हालात नहीं सुधरे, तो डल झील का भविष्य और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था दोनों गंभीर संकट में पड़ सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 28 Feb 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Dal Lake Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Jammu-Kashmir News: कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, हरी काई से ढकी डल झील, 135 साल में सबसे गर्म फरवरी
कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, हरी काई से ढकी डल झील, 135 साल में सबसे गर्म फरवरी
जम्मू और कश्मीर
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: रणजी ट्रॉफी फाइनल: 67 साल में इतिहास रचने को तैयार जम्मू-कश्मीर, फाइनल मैच देखने कर्नाटक पहुंचे CM
रणजी ट्रॉफी फाइनल: 67 साल में इतिहास रचने को तैयार जम्मू-कश्मीर, फाइनल मैच देखने कर्नाटक पहुंचे CM
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: अमेरिकी सेब के खिलाफ दिल्ली में किसान आंदोलन, संसद घेरने उतरेगी AFFI
जम्मू-कश्मीर: अमेरिकी सेब के खिलाफ दिल्ली में किसान आंदोलन, संसद घेरने उतरेगी AFFI
Advertisement

वीडियोज

PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बारामती में अजित पवार का चार्टर प्लेन कैसे हुआ था क्रैश? AAIB की जांच में सामने आए ये कारण
बारामती में अजित पवार का चार्टर प्लेन कैसे हुआ था क्रैश? AAIB की जांच में सामने आए ये कारण
जम्मू और कश्मीर
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
क्रिकेट
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
इंडिया
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर मल्लिकार्जुन खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
विश्व
Trump on Iran War: ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, बराक ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
हेल्थ
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget