कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, हरी काई से ढकी डल झील, 135 साल में सबसे गर्म फरवरी

ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के बदलते पैटर्न का असर अब कश्मीर घाटी में साफ दिखाई देने लगा है. इस साल सर्दियों के महीनों में बेहद कम बर्फबारी हुई और बसंत की शुरुआत में ही तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया. नतीजतन पहाड़ों पर बर्फ न के बराबर है, पेड़ों पर समय से पहले फूल खिल रहे हैं और जल स्रोतों में काई जमने लगी है. श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील, जो कभी अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और जैव विविधता के लिए जानी जाती थी, आज चमकीले हरे रंग की परत से ढकी नजर आ रही है. लगभग 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली झील का पानी ऑटोमोबाइल कूलेंट जैसा दिखाई दे रहा है, जिससे इसकी सुंदरता और पारिस्थितिकी दोनों प्रभावित हुई हैं.

आउटलेट गेट बंद होने से पानी का प्रवाह हुआ सीमित

काई के फैलाव के पीछे कम बर्फबारी और घटती बारिश को मुख्य कारण बताया जा रहा है. नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच कम बर्फ पड़ने से झील में पानी कम पहुंचा, जबकि आउटलेट गेट बंद होने से पानी का प्रवाह भी सीमित हो गया. लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (LCMA) के वाइस चेयरमैन मंजूर अहमद कादिरी के अनुसार, डल झील में काई का फैलाव सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस साल कम बारिश और अधिक तापमान के कारण यह असामान्य रूप से बढ़ गया है.

श्रीनगर में पिछले 135 सालों में सबसे गर्म फरवरी रही

श्रीनगर मौसम कार्यालय के अनुसार फरवरी 2026 पिछले 135 सालों में सबसे गर्म फरवरी रही, जब अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 12 डिग्री अधिक था. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद हुसैन मीर ने बताया कि दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच सामान्य वर्षा का लगभग 60 प्रतिशत मिलता है, लेकिन इस बार यह 80 प्रतिशत कम रही. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मार्च में भी पर्याप्त बर्फबारी या बारिश नहीं हुई तो अप्रैल तक नदियों और झीलों को पानी देने वाले ग्लेशियर गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं.

ऑक्सीजन स्तर बढ़ाने के लिए LCMA ने लगाए आर्टिफिशियल एरेटर

इस बदलाव का असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है. डल झील से जुड़े फोटोग्राफर अब्दुल कयूम और शिकारा चालक मुनीर अहमद ने बताया कि पर्यटक पानी के रंग और गुणवत्ता को लेकर सवाल करते हैं, जबकि स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. LCMA ने झील में पानी की फ्लशिंग शुरू करने और आर्टिफिशियल एरेटर लगाने जैसे कदम उठाए हैं, ताकि ऑक्सीजन स्तर बढ़ाया जा सके और काई को नियंत्रित किया जा सके.

हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले महीनों में भी कम बारिश की संभावना है. यदि हालात नहीं सुधरे, तो डल झील का भविष्य और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था दोनों गंभीर संकट में पड़ सकते हैं.