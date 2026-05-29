जम्मू में लाइव स्ट्रीम के दौरान महिला इनफ्लुएंसर ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज जारी

जम्मू की सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर रोनिशा सती द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कथित तौर पर जहर खाने का मामला सामने आने के बाद पूरे शहर में चर्चा तेज हो गई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल रोनिशा का इलाज जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, रोनिशा सती ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव आकर अपनी परेशानियों और मानसिक तनाव को लेकर बात की. इसी दौरान उसने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया.

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लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे लोगों में हड़कंप मच गया. जैसे ही इस घटना की जानकारी उसके परिवार और करीबी दोस्तों को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए.

अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. घटना के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

रोनिशा का वीडियो सामने आने के बाद जम्मू में सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई है. वीडियो में रोनिशा काफी भावुक नजर आ रही है और मानसिक दबाव की बात करती दिखाई दे रही है.

कुछ लोग उसके समर्थन में सामने आए हैं, जबकि कुछ लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया ट्रोलिंग, मानसिक तनाव और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

मां ने पुलिस और कुछ लोगों पर लगाए गंभीर आरोप

अस्पताल पहुंचने के बाद रोनिशा की मां ने मीडिया से बात करते हुए जम्मू पुलिस और कुछ अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी और पूरे परिवार को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था.

रोनिशा की मां का आरोप है कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से उनके परिवार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाए गए, जिससे उनकी बेटी लगातार मानसिक दबाव में थी.

उनका कहना है कि इसी तनाव के कारण रोनिशा ने इतना बड़ा कदम उठाया. हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पुलिस ने बताया क्या है पूरा मामला

इस घटनाक्रम के बीच जम्मू पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा है. पुलिस के अनुसार, कुछ समय पहले दुबई में रहने वाले प्रशांत नाम के एक व्यक्ति ने पक्का डंगा थाने में रोनिशा सती के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रोनिशा ने अपना पूर्व विवाह कानूनी रूप से समाप्त किए बिना उससे सगाई की थी. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सगाई की तस्वीरें, बिल और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज जुटाए गए थे. जांच पूरी होने के बाद मामले की चालान रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई.

रोनिशा ने भी दर्ज कराई थी शिकायत

पुलिस के मुताबिक, दूसरी ओर रोनिशा सती ने भी छन्नी हिम्मत थाने में प्रशांत के खिलाफ धोखाधड़ी और शादी का झांसा देने की शिकायत दर्ज करवाई थी. इस मामले में अदालत ने आगे की जांच पर रोक लगा रखी है और पुलिस न्यायालय के आदेशों का पालन कर रही है.

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पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में कार्रवाई पूरी तरह कानून और निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है. वहीं अब लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जहर खाने की घटना के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.