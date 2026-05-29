हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu News: जम्मू में लाइव स्ट्रीम के दौरान महिला इनफ्लुएंसर ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज जारी

Jammu News: जम्मू में लाइव स्ट्रीम के दौरान महिला इनफ्लुएंसर ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज जारी

Ronisha Sati News: जम्मू की सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर रोनिशा सती ने कथित तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जहर खा लिया. वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

By : अजय बाचलू | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 29 May 2026 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू की सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर रोनिशा सती द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कथित तौर पर जहर खाने का मामला सामने आने के बाद पूरे शहर में चर्चा तेज हो गई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल रोनिशा का इलाज जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, रोनिशा सती ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव आकर अपनी परेशानियों और मानसिक तनाव को लेकर बात की. इसी दौरान उसने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया.

Jammu News: जम्मू में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, खेतों में फिर चला बैलों वाला हल

लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे लोगों में हड़कंप मच गया. जैसे ही इस घटना की जानकारी उसके परिवार और करीबी दोस्तों को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए.

अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. घटना के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

रोनिशा का वीडियो सामने आने के बाद जम्मू में सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई है. वीडियो में रोनिशा काफी भावुक नजर आ रही है और मानसिक दबाव की बात करती दिखाई दे रही है.

कुछ लोग उसके समर्थन में सामने आए हैं, जबकि कुछ लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया ट्रोलिंग, मानसिक तनाव और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

मां ने पुलिस और कुछ लोगों पर लगाए गंभीर आरोप

अस्पताल पहुंचने के बाद रोनिशा की मां ने मीडिया से बात करते हुए जम्मू पुलिस और कुछ अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी और पूरे परिवार को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था.

रोनिशा की मां का आरोप है कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से उनके परिवार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाए गए, जिससे उनकी बेटी लगातार मानसिक दबाव में थी.

उनका कहना है कि इसी तनाव के कारण रोनिशा ने इतना बड़ा कदम उठाया. हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पुलिस ने बताया क्या है पूरा मामला

इस घटनाक्रम के बीच जम्मू पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा है. पुलिस के अनुसार, कुछ समय पहले दुबई में रहने वाले प्रशांत नाम के एक व्यक्ति ने पक्का डंगा थाने में रोनिशा सती के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रोनिशा ने अपना पूर्व विवाह कानूनी रूप से समाप्त किए बिना उससे सगाई की थी. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सगाई की तस्वीरें, बिल और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज जुटाए गए थे. जांच पूरी होने के बाद मामले की चालान रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई.

रोनिशा ने भी दर्ज कराई थी शिकायत

पुलिस के मुताबिक, दूसरी ओर रोनिशा सती ने भी छन्नी हिम्मत थाने में प्रशांत के खिलाफ धोखाधड़ी और शादी का झांसा देने की शिकायत दर्ज करवाई थी. इस मामले में अदालत ने आगे की जांच पर रोक लगा रखी है और पुलिस न्यायालय के आदेशों का पालन कर रही है.

इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा

पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में कार्रवाई पूरी तरह कानून और निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है. वहीं अब लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जहर खाने की घटना के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 29 May 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Social Media Influencer JAMMU NEWS Ronisha Sati
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Jammu News: जम्मू में लाइव स्ट्रीम के दौरान महिला इनफ्लुएंसर ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज जारी
जम्मू में लाइव स्ट्रीम के दौरान महिला इनफ्लुएंसर ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज जारी
जम्मू और कश्मीर
Jammu News: जम्मू में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, खेतों में फिर चला बैलों वाला हल
जम्मू में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, खेतों में फिर चला बैलों वाला हल
जम्मू और कश्मीर
Weather Live Updates: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
Weather Live: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
जम्मू और कश्मीर
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Sandeep Chaudhary | Iran Us War: ट्रंप की सनक करेगा अर्थव्यवस्था बर्बाद? | Donald Trump | Inflation
Bakrid Clash | Maharashtra: ईद की नमाज के बीच गूंजी हनुमान चालीसा!
Mahadangal: 40 लाख बच्चों का भविष्य..सरकार कितनी गंभीर? | NEET Paper | CBSE | Dharmendra Pradhan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
20 साल जेल, 34 करोड़ ब्लड मनी, सऊदी से घर लौटा भारत का अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही छलक पड़े आंसू
20 साल जेल, 34 करोड़ ब्लड मनी, सऊदी से घर लौटा भारत का अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही छलक पड़े आंसू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी
यूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी
विश्व
जंग खत्म! विकास पर फोकस करेगा ईरान, सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने संसद को दे दिया मास्टर प्लान
जंग खत्म! विकास पर फोकस करेगा ईरान, सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने संसद को दे दिया मास्टर प्लान
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 7 Worldwide: दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन कमाई में दिखाई तेजी, वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
राजस्थान
कोटा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन अंडरपास धंसने से रेलवे के दो इंजीनियरों की मौत
कोटा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन अंडरपास धंसने से रेलवे के दो इंजीनियरों की मौत
ट्रेंडिंग
Viral Video: 5 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोल.. पुलिस के अनाउंसमेंट का वीडियो वायरल, परेशान हुए यूजर्स
5 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोल.. पुलिस के अनाउंसमेंट का वीडियो वायरल, परेशान हुए यूजर्स
जनरल नॉलेज
Sun Science: अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget