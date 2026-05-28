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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu News: जम्मू में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, खेतों में फिर चला बैलों वाला हल

Jammu News: जम्मू में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, खेतों में फिर चला बैलों वाला हल

Jammu News In Hindi: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने जम्मू के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ट्रैक्टर से जुताई महंगी होने के कारण किसान अब फिर से बैलों वाले हल से खेती करने लगे हैं.

By : अजय बाचलू | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 28 May 2026 10:40 AM (IST)
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जम्मू में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब खेती-किसानी पर भी साफ दिखाई देने लगा है. भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गजनसू इलाके में किसान अब ट्रैक्टर छोड़कर फिर से बैलों वाले हल से खेत जोतने लगे हैं. बढ़ते खर्च ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है और मजबूरी में उन्हें पुराने पारंपरिक तरीके अपनाने पड़ रहे हैं.

गजनसू इलाके के खेतों में धान की फसल लगाने से पहले हर साल ट्रैक्टरों से जुताई होती थी. किसानों के मुताबिक धान की बुवाई से पहले खेतों को 3 से 4 बार जोतना पड़ता है. इसके लिए ट्रैक्टर सबसे आसान और तेज तरीका माना जाता था. लेकिन इस बार डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि ट्रैक्टर से खेत जोतना छोटे किसानों के लिए मुश्किल हो गया है.

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इलाके के किसान घारू राम बताते हैं कि हर कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं. इसका सीधा असर ट्रैक्टर की जुताई के खर्च पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि पहले जहां ट्रैक्टर से खेत जोतना आसान पड़ता था, वहीं अब उसका किराया इतना बढ़ गया है कि आम किसान उसे वहन नहीं कर पा रहा.

घारू राम ने बताया कि गांव में जिन किसानों के पास बैलों की जोड़ी है, अब दूसरे किसान उन्हीं के पास पहुंच रहे हैं ताकि कम खर्च में खेतों की जुताई हो सके. उन्होंने कहा कि आने वाले समय को देखते हुए वह खुद भी पंजाब से बैल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि खेती के लिए डीजल और पेट्रोल पर निर्भर न रहना पड़े.

बैलों की मांग बढ़ी

जैसे ही इलाके में यह खबर फैली कि घारू राम अपने खेत बैलों से जोतवा रहे हैं, आसपास के कई किसान भी वहां पहुंच गए. कई किसानों ने बैलों से अपने खेतों की जुताई करवाने की इच्छा जताई. किसानों का कहना है कि अगर डीजल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में अधिकतर किसान फिर से पारंपरिक खेती की तरफ लौट सकते हैं.

किसानों ने सरकार से की सब्सिडी की मांग

इलाके के किसानों का कहना है कि खेती के समय ही अक्सर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे खेती का खर्च काफी बढ़ जाता है. किसानों ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील की है. ऐसे में किसानों के पास बैलों से खेती करने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचता.

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किसानों ने सरकार से मांग की है कि जिस तरह खेती से जुड़ी कई चीजों पर सब्सिडी दी जाती है, उसी तरह बैलों की खरीद पर भी सहायता मिलनी चाहिए. उनका कहना है कि अगर सरकार मदद करे तो छोटे किसान कम खर्च में खेती कर पाएंगे और पारंपरिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा.

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Published at : 28 May 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
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