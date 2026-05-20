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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirबिजनौर के नाबालिग का कश्मीर में बदलवाया धर्म? इंस्टाग्राम वीडियो से खुला मामला

बिजनौर के नाबालिग का कश्मीर में बदलवाया धर्म? इंस्टाग्राम वीडियो से खुला मामला

Jammu-Kashmir News: कुपवाड़ा में यूपी के एक किशोर के कथित धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. परिवार ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 20 May 2026 10:51 AM (IST)
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जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में एक कथित धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले 18 साल के विशाल नाम के एक किशोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया. वीडियो में किशोर को गले में माला पहने हुए एक छोटे से जुलूस में ले जाते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद वह एक खड़ी कार में बैठकर वहां से चला जाता है.

अधिकारियों के मुताबिक, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के लिए कानून की संबंधित धाराओं के तहत FIR नंबर 133/2026 दर्ज की गई है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है.

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "कुपवाड़ा में कथित धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया है. इस मामले का संज्ञान लिया गया है और कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक FIR दर्ज की गई है."

परिवार ने लगाए जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप

वहीं, उत्तर प्रदेश से सामने आई जानकारी के मुताबिक, लड़के के परिवार का कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली. परिवार का दावा है कि किशोर ने खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो भेजकर धर्म परिवर्तन की बात कही थी.

लड़के के पिता ने पुलिस को बताया, "हमें इस स्थिति के बारे में 15 तारीख को पता चला. 15 तारीख को उसने इंस्टाग्राम के ज़रिए एक वीडियो भेजा जिसमें उसने कहा था कि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है. कल हमने पुलिस अधीक्षक के पास एक औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कराई... मेरा बेटा 17 साल और 4 महीने का है."

परिवार का आरोप है कि वसीम अहमद नाम के एक व्यक्ति ने विशाल को सैलून में नौकरी दिलाने का लालच देकर कुपवाड़ा बुलाया था. उनका कहना है कि वहां पहुंचने के बाद उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया.

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मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. इसी बीच पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बिना पुष्टि वाली जानकारी साझा न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें. अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किशोर कुपवाड़ा कैसे पहुंचा, वहां किन लोगों के संपर्क में था और धर्म परिवर्तन के आरोपों में कितनी सच्चाई है. मामले को संवेदनशील मानते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

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Published at : 20 May 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Religion Change Kupwara News JAMMU KASHMIR
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