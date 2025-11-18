हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirनौगाम ब्लास्ट के घायलों से CM उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात, थाने में विस्फोटक के रखरखाव पर उठाए सवाल

नौगाम ब्लास्ट के घायलों से CM उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात, थाने में विस्फोटक के रखरखाव पर उठाए सवाल

Nowgam Blast: नौगाम विस्फोट के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने घायलों से मुलाकात की. उन्होंने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता व मृत पुलिसकर्मियों के परिजनों को नौकरी देने की घोषणा की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 Nov 2025 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

नौगाम में हुए बड़े विस्फोट के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधि तेज हो गई है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सोमवार (17 नवंबर) को घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे और घटना पर गंभीर चिंता जताई.

उन्होंने कहा कि विस्फोटक सामग्री इतनी बड़ी मात्रा में इलाके तक कैसे पहुंची और किन परिस्थितियों में इसे रखा गया. इन सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी गई है.

उमर अब्दुल्ला ने घायलों से मिलकर लिया हालचाल

मुख्यमंत्री ने अस्पताल में घायलों और उनके परिजनों से बातचीत की. उन्होंने मेडिकल टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य को संभाला. उन्होंने आशा जताई कि सभी घायल जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौट सकेंगे.

पीड़ित परिवारों को मिलेगा आर्थिक सहयोग

उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक और गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान हुई मौत पर उनके परिवारों में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्च पुलिस अधिकारियों से जल्द चर्चा होगी.

कश्मीरियों को शक की निगाह से न देखें- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस घटना को लेकर किसी भी कश्मीरी नागरिक को शक की नजर से देखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. 

जांच एजेंसियां सक्रिय, सुरक्षा बढ़ाई गई

विस्फोट की गंभीरता को देखते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने क्षेत्र में जांच और सुरक्षा सख्त कर दी है. प्रारंभिक जांच में कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं, जिन्हें खंगाला जा रहा है. विस्फोट स्थल के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके.

ये भी पढ़िए- 'महबूबा मुफ्ती पहले अपनी राजनितक स्थिति खुद समझें', किस बात पर भड़के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी?

Published at : 18 Nov 2025 01:25 PM (IST)
Tags :
Delhi Blast Kashmir News OMAR ABDULLAH JAMMU NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बेहद चिंताजनक...' , बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जानें पर बोले शशि थरूर, जानिए और क्या कहा
'बेहद चिंताजनक...' , बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जानें पर बोले शशि थरूर, जानिए और क्या कहा
दिल्ली NCR
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बेहद चिंताजनक...' , बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जानें पर बोले शशि थरूर, जानिए और क्या कहा
'बेहद चिंताजनक...' , बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जानें पर बोले शशि थरूर, जानिए और क्या कहा
दिल्ली NCR
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और दो CRPF स्कूल को बम की धमकी, लाल किला ब्लास्ट के बाद से सनसनी
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Liver Health Tips: आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
यूटिलिटी
आपके पास तो नहीं हैं दो पैन कार्ड, हो सकती है ये सजा
आपके पास तो नहीं हैं दो पैन कार्ड, हो सकती है ये सजा
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Embed widget