'महबूबा मुफ्ती पहले अपनी राजनितक स्थिति खुद समझें', किस बात पर भड़के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी?

जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के हालिया राजनीतिक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा है महबूबा मुफ्ती को पहले यह समझना चाहिए कि वह खुद किस राजनीतिक स्थिति में हैं.

सुरिंदर चौधरी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती कभी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ चुनावी तालमेल करती हैं और कभी ऐसे बयान देती हैं, जिनसे जनता भ्रमित होती है.

'महबूबा मुफ्ती किस तरह की राजनीतिक करना चाहती हैं?'

सुरिंदर चौधरी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती यह स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं कि जम्मू-कश्मीर में वह किस तरह की राजनीति करना चाहती हैं. उन्होंने आगे कहा, “मुफ्ती को खुद तय करना होगा कि कौन सी लकीर लंबी खींचनी है और कौन सी छोटी. जनता सब देख रही है.”

महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर भड़के सुरिंदर चौधरी

दरअसल, महबूबा मुफ्ती ने हाल में कहा था, ‘‘कश्मीर की आवाज अब लाल किले के सामने सुनाई दे रही है.”इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरिंदर चौधरी ने कहा कि वह विवादों में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन यह सच है कि जम्मू-कश्मीर का नागरिक परिस्थितियों को पूरी समझदारी से परखता है.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की एकता और सुरक्षा के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और 'इन कुर्बानियों में कभी स्वार्थ नहीं रहा.' उन्होंने कहा कि भारतीय मतदाता छोटी-बड़ी चर्चाओं से भले प्रभावित हो जाएं, लेकिन हिंसा, अशांति या बाहरी हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर कभी भावनात्मक वोटिंग नहीं करता.

फिर उठी जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग

सुरिंदर चौधरी ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू-कश्मीर के लोगों से किया गया पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा अब पूरा किया जाना चाहिए. जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य और शांतिपूर्ण है. एक-दो घटनाओं से राज्य की स्थिति नहीं बदली जा सकती.

'यूपी-हरियाणा और दिल्ली जैसा ही है जम्मू-कश्मीर'

सोमवार को मुजफ्फरनगर जिले के शौरम गांव में आयोजित सर्व खाप पंचायत में भाग लेने के बाद सुरिंदर चौधरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर देश के अन्य राज्यों की तरह शांतिपूर्ण राज्य है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब की तरह वहां भी स्थिति सामान्य है.