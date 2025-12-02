हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, CM उमर अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी

जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, CM उमर अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी

Jammu Kashmir News: जम्मू और कश्मीर के सीएम के कदम से हजारों नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वालों के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Dec 2025 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर सरकार मंगलवार (02 दिसंबर) को नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को उम्र में छूट देने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे आखिरी मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया है. इस बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद तनवीर सादिक ने बताया कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने पुष्टि की है कि फ़ाइल को सरकारी लेवल पर मंजूरी दे दी गई है और राज्यपाल की मंजूरी के लिए औपचारिक रूप से भेज दिया गया है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मंजूरी के साथ, अब आखिरी फैसला राजभवन पर है, जिसके बाद एक औपचारिक सरकारी आदेश जारी होने की उम्मीद है. इस कदम को जम्मू और कश्मीर में हजारों नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठने वालों के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, जो पिछले कई सालों से भर्ती में लंबी देरी के कारण उम्र में छूट की मांग कर रहे थे.

भर्ती में बार-बार रुकावटें क्यों आ रहीं?

जम्मू और कश्मीर में 2019 से एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग, भर्ती एजेंसियों को बनाने में देरी, सर्विस नियमों में बदलाव और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे के कारण भर्ती में बार-बार रुकावटें आई हैं. इन सालों के दौरान कई उम्मीदवार पदों के लिए अप्लाई करने का सही मौका पाए बिना ही ऊपरी उम्र सीमा पार कर गए.

उम्र में छूट को मंजूरी देना बड़ा प्रशासनिक कदम!

पिछले दो सालों में उम्र में छूट की मांग तेज हो गई है, जिसमें युवा ग्रुप और राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि उम्मीदवारों को उनके कंट्रोल से बाहर की देरी के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए. सत्ता संभालने के बाद, उमर अब्दुल्ला की सरकार ने संकेत दिया था कि युवाओं की बेरोजगारी और भर्ती में नाइंसाफी को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी. उम्र में छूट को मंजूरी देना इस मामले में पहला बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है.

उम्र सीमा पार कर गए अभ्यार्थियों को मिलेगी राहत!

अगर राजभवन से मंजूरी मिल जाती है, तो छूट का यह ऑर्डर कई भर्ती कैटेगरी में लागू होने की उम्मीद है, जिससे उन हजारों उम्मीदवारों को तुरंत राहत मिलेगी जो उम्र सीमा पार करने की वजह से अयोग्य हो गए थे.

और पढ़ें
Published at : 02 Dec 2025 10:38 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah National Conference JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ ढाई घंटे में पूरा होगा 6 घंटों का सफर
दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ ढाई घंटे में पूरा होगा 6 घंटों का सफर
विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्रिकेट
दूसरे वनडे से ठीक पहले जैक कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए
दूसरे वनडे से ठीक पहले कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए
बॉलीवुड
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाती हैं करीना कपूर? बीवी की ही डाइट फॉलो करके सैफ अली खान भी रहते हैं फिट
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाते हैं करीना कपूर और सैफ अली खान, जानें फिटनेस सीक्रेट
Advertisement

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: 123 करोड़ मोबाइल यूजर्स ध्यान दें! आपका मोबाइल आपकी जासूसी करेगा?
123 करोड़ मोबाइल यूजर्स ध्यान दें! आपका मोबाइल आपकी जासूसी करेगा?
SIR का 'विवाद', EC में भीतर ही घमासान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Sandeep Chaudhary: SIR का 'विवाद', EC में भीतर ही घमासान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Congress
Sanchar Saathi App Controversy: संचार साथी एप लॉन्च पर क्यों मचा बवाल? | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ ढाई घंटे में पूरा होगा 6 घंटों का सफर
दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए खुशखबरी! सिर्फ ढाई घंटे में पूरा होगा 6 घंटों का सफर
विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्रिकेट
दूसरे वनडे से ठीक पहले जैक कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए
दूसरे वनडे से ठीक पहले कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए
बॉलीवुड
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाती हैं करीना कपूर? बीवी की ही डाइट फॉलो करके सैफ अली खान भी रहते हैं फिट
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाते हैं करीना कपूर और सैफ अली खान, जानें फिटनेस सीक्रेट
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
ट्रेंडिंग
Video: सीमा सचिन के घर आया 50 हजार रुपये लाइट का बिल! देखते ही दोनों के हुए होश फाख्ता- वीडियो वायरल
सीमा सचिन के घर आया 50 हजार रुपये लाइट का बिल! देखते ही दोनों के हुए होश फाख्ता- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
World Best Whisky 2025: आयरिश व्हिस्की 'द डॉन' एशिया स्पिरिट्स रेटिंग्स में दुनिया की बेस्ट व्हिस्की, जानें क्या है इसमें खास?
आयरिश व्हिस्की 'द डॉन' एशिया स्पिरिट्स रेटिंग्स में दुनिया की बेस्ट व्हिस्की, जानें क्या है इसमें खास?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget